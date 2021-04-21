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今年一季度20家中国企业赴美IPO 融资总额同比增长1081%

2021年04月21日09:39 | 来源：证券日报
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原标题：今年一季度20家中国企业赴美IPO 融资总额同比增长1081%

本报记者 谢若琳

来自德勤中国的数据显示，今年一季度，共有20家中国企业在美国上市，较去年同期的6家增长了233%；总融资金额为43.7亿美元，较去年同期的3.7亿美元增长1081%。

对于这股赴美上市潮，艾德证券期货持牌代表陈刚在接受《证券日报》记者采访时表示，首先，中国经济转型速度很快，出现了很多新业态公司，赴美融资对这些公司而言是不错的选择；其次，疫情得到有效控制后，各国货币超发，流动性充裕，资金缺少可投资的标的，中概股趁机上市也是一个好时机；此外，部分公司因股东架构问题，比如有境外投资者，在内地上市不方便；最后，赴美上市也是部分公司股东的意愿，方便后期减持。

新股融资额同比增长1081%

数据显示，今年一季度赴美上市的中概股融资规模远高于去年同期水平，同比增长达1081%。融资额排前五名的中概股新股规模达到36.06亿美元，较去年同期的3.61美元增长近九倍。

从行业来说，赴美上市的中概股集中在消费零售、云端技术和生物科技行业，具体到企业方面，融资额排名前三位的分别为雾芯科技（16.08亿美元）、涂鸦智能（9.15亿美元）、知乎（5.23亿美元）。而去年同期，融资额度前三名的中概股分别为蛋壳公寓（1.3亿美元）、天境生物（1.14亿美元）、慧择保险（0.56亿美元）。

陈刚认为，今年一季度，最受瞩目的中概股当属知乎，“3月24日美国证券交易委员会（SEC）刚通过《外国公司问责法案》并征求公众意见，当晚腾讯音乐等中概股股价纷纷走低。3月26日知乎上市，发行价顶住压力，维持在之前厘定的发行价区间内。”

回报率方面，一季度在美股上市的中概股整体表现优于去年，其中首日表现最佳的三家企业分别是天睿祥、易电行、容联云通讯，首日涨幅分别为538%、353%、200%。去年同期，表现最好的中概股新股是荔枝，首日涨幅为5.73%。

短期内美股市场仍受青睐

对于中国企业而言，美股市场仍然充满不确定性。3月25日，美国证券交易委员会（SEC）发布公告称，《外国公司问责法案》（HFCAA）已通过最终修正案。根据最新法案，外国发行人连续三年不能满足美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）对会计师事务所检查要求的，其证券将被摘牌。

尽管HFCAA名义上是针对所有企业的，但有不少声音认为，该法案针对的是在美上市的中国企业。

“尽管法案（HFCAA）本身没有国别说明，但我们都心知肚明这就是冲着中概股来的。”Anlan capital执行董事陈达在接受《证券日报》记者采访时表示，“该法案的推出对投资者情绪会有一定影响，一些对冲基金也调整了中概股仓位，但我认为影响更多的是短期情绪，对于未来要赴美上市的大型中概股公司而言影响不大，目前已上市的中概股面临退市的可能性也极小。”

德勤中国认为，HFCAA落地影响未在赴美上市公司层面体现，部分受到美国投资者欢迎的中概股将继续奔赴美国上市。

陈刚向《证券日报》表示，中概股赴美上市的热情还将继续保持，“第一，美联储超额印发的货币带来流动性泛滥，资金肯定要寻求保值增值的标的，中概股会是海外投资者不错的选择；第二，美股交易量大，流动性好，对新经济公司认可度高，容易获得高估值；第三，内地资本市场限制较多，香港市场的同股不同权改革速度较慢，因此美股市场暂时还会获得部分企业的青睐。”

(责编：王震、吕骞)

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