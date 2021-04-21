包兴安

原标题：A股制造业上市公司受益减税降费 1352家公司研发费用同比增17.9%

本报记者 包兴安

2020年我国实施大规模减税降费，全年为市场主体减负超过2.6万亿元，制造业上市公司也分享了减税降费红利。

截至4月20日，A股市场共有2743家制造业上市公司。东方财富Choice统计显示，截至发稿，已有1374家制造业公司披露了2020年年报，支付的各项税费合计为5509.44亿元，占营业收入比例为4.5%，较去年下降0.48个百分点。这意味着，2020年制造业上市公司税负进一步减轻。同时，2020年1352家制造业公司披露的研发费用同比增长17.9%。

助推公司业绩增长

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，去年我国减税降费力度较大，给企业带来了若干实质利好。一方面制造业上市公司税费下降，资本盈余提升，可借用生产要素增加，因此参与国际和国内市场竞争的能力得以提高；另一方面制造业上市公司盈利能力提高，盈利空间加大，为企业研发投入提供了更加充沛的资金储备，也增加了科技创新砝码。同时，去年国家若干减税降费政策的实施，为企业困境突围探索提供了经验，也必将进一步丰富我国税收调控手段，为税费精准改革和定向改革提供有益借鉴。

具体数据显示，1374家制造业公司中，电气机械和器材制造业企业2020年支付的各项税费合计为331.6亿元，占营业收入比例为3.8%，较去年下降0.31个百分点；专用设备制造业企业税费占营业收入比例下降0.36个百分点；通用设备制造业企业税费占营业收入比例下降0.36个百分点。

三一重工2020年年报显示，2020年公司实现营业总收入1000.54亿元，同比增长31.25%；归属于上市公司股东的净利润154.31亿元，同比增长36.25%；经营活动产生的现金流量净额133.63亿元，同比增长12.45%；2020年公司其他收益同比增长88.7%。对于其他收益变动原因，公司表示，主要系当期收到的即征即退增值税、财政补贴等政府补助增加。

据记者计算，2020年，三一重工支付的各项税费为49.4亿元，同比增长27.4%，税费占营业收入比例为4.9%，较此前一年下降0.19个百分点。

粤开证券研究院副院长、首席宏观分析师罗志恒对《证券日报》记者表示，去年减税主要在增值税等领域，对企业盈利的影响相对间接，影响主要是通过降低产品零售价实现销售扩大，进而增加企业盈利。总体上，2020年的减税降费有利地支持了制造业上市公司提高利润、增加现金流、提高抗风险能力。

增强企业长远发展后劲

值得注意的是，减税降费红利不断释放的同时，不少制造业上市公司增加了研发投入。

东方财富Choice数据显示，2020年，上述1374家制造业公司中，1352家披露的研发费用合计为3639.3亿元，同比增长17.9%。其中，研发费用超过100亿元的公司有4家，超过50亿元的公司有10家。

如三一重工年报显示，公司将研发投入视为最有效的投资，从政策上鼓励各产品事业部持续加大研发投入。2020年，公司研发投入62.59亿元，增长15.6亿元，增长33.2%，占营业收入比例达6.30%，极大地提升了公司产品竞争力。

宋向清认为，减税降费使制造业税负减轻，盈余增加，在国家创新引领政策激励下，制造业上市公司拿出更多资金进行前沿技术和高端设备研发成为必然，这也是市场对制造业上市公司的必然要求。通过加大技术研发实施创新驱动战略既是新发展理念，又是新市场趋势，尤其在我国制造业参与国际产业分工更加多样，参与国际市场竞争更加广泛的大背景下，企业生存和发展的空间基本与科技研发投入成正比，未来只有那些持续投入研发的企业，才能够真正成为国际市场的新宠儿。

“减税降费为制造业加大研发投入创造了条件，建议未来进一步研究结构性减税降费改革举措，让结构性减税降费成为我国税费改革的常态化手段，使税费结构与产业发展需求始终相匹配，与市场发展趋势始终相匹配。”宋向清说。

罗志恒表示，我国减税降费越来越侧重结构性，即减税降费不仅要起到降成本、稳预期的作用，更重要的是促进结构调整。其中，研发费用加计扣除政策有利于企业增加研发，有助于增强企业长远后劲。建议通过控制营销费用税前抵扣的方式，让企业更加重视研发。

今年我国再次实施了多项新的减税举措。罗志恒表示，今年的减税降费侧重调结构而非数量，预计今年减税降费规模可能低于往年。我国当前的财政可持续性要求不能再搞大规模减税降费，而要侧重实际效果。第一，去年的企业盈利基数相对低，二季度后宏观经济和企业盈利逐步恢复，这种低基数导致今年盈利的增速较高；第二，今年针对制造业上市公司的减税降费包括提高制造业研发费用加计扣除比例、对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额，将非常有利于当年的利润、现金流。

“减税降费的最大受益者无疑是创新驱动型的制造业，其中规模大、品牌佳、市场好，善于强化基础优势领域投资，长于专业项目技术研发的制造业上市公司在竞争中将更加游刃有余。可以预计，今年我国制造业上市公司的业绩有望增厚，高新技术领域的制造业企业销售额和利润空间将会大幅度增加。”宋向清说。

(责编：王震、吕骞)