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拼多多发布阅读报告：广东等5省份“拼书”最多 偏远地区图书拼单量增速超182%

2021年04月21日09:42 | 来源：人民网
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4月20日，拼多多发布《2020多多阅读报告》（以下简称《报告》），通过该平台的大数据分析，展示了线上图书消费的新趋势。

《报告》显示，2020年度，消费者在拼多多上的图书订单量增速超过189%，其中，广东、山东、河南等人口大省拼单量占据全国前三甲。同时，来自农村地区的图书订单量同比增长超过180%。

“我们感受到了来自平台消费者的阅读热情，为了将更多平价正版的好图书传递到每一个角落，平台设立5000万元官方读书基金，推出了‘多多读书月’大型知识普惠活动，全力助推‘平价好书 全民悦读’，让更多人晒到知识普惠的阳光。”拼多多相关负责人表示。

广东等5省份“拼书”最多

据了解，在拼多多平台上，全民阅读也逐渐成为新消费群体的习惯。某种程度上，在地域分布上，广东、山东、河南、江苏和河北，成为“拼书”最多的地方，这也与各地庞大的人口基数有着密不可分的关系。

《报告》显示，来自农村地区的图书订单量和交易额同比增长双双超过180%；其中，收货地址为乡村中小学的图书订单量、图书交易额增速也都突破了152%。同时，得益于农村物流“最后一公里”的畅通和移动支付的便利，农产品进城和知识下乡出现了“强对流”，更多人“拼”去了致富经，建设美丽乡村。

从《报告》上可以看出，农村地区读者对工具类图书尤为钟爱，其中《电工手册》《蔬菜种植宝典》《养羊新技术》《汽车维修入门》《高效养猪技术》都处于选择前列。可见，种植和养殖技能，还是农村地区读者较为关心的。

励志、教辅和少儿读物受欢迎

目前，虽然数字化阅读所占比重在不断升高，但由于数字化的信息活动很多，“浅阅读”和“浮躁阅读”的困扰也随之而来。《报告》显示，2020年度，拼多多上畅销超过10万的经典图书，同比增长了124%。这可能与新冠疫情发生期间，消费者阅读时间更加连续、阅读书刊时长有所增加、同时阅读书刊的目的也更加明确有关。

另外，《报告》显示，过去一年平台上最受欢迎的书目，主要涵盖励志、教辅、少儿、诗词四类，去重后的畅销“top 5”书目，分别是《墨菲定律》《全优金卷》《唐诗三百首》《坏习惯请走开》《365夜睡前故事》。

在《报告》中可以看到，科学技术类图书，去年销售增长最快，同比增速超282%；其次是学习教辅、小说文学和工具百科三类，所对应的增长率分别超过202%、170%、155%。在文学小说书目订单中，“95后”、“00后”占比超4成，已经超过了“75后”读者的比例。其中，小说文学类中的四大名著稳居此类图书畅销榜榜首。

“多多读书月”启动大型知识普惠行动

《报告》显示，过去一年，偏远地区用户的图书拼单热情高涨，来自原三区三州地区的图书拼单量增速超过182%。

建设书香社会，需要多方力量共同参与。据拼多多相关人士介绍，该平台在不断努力满足广大用户群体飞速增长的知识消费需求。截至目前，已有当当网、中信出版社、知识出版社、磨铁等超过2700家出版社、图书公司、渠道商进驻平台。同时，还与京版十五社反盗版联盟、少儿出版反盗版联盟、中国出版协会、新华文轩等机构签署知识产权保护等协议，联合推进打击侵权盗版图书。

在今年3月，拼多多还正式启动了“多多读书月”大型知识普惠行动，围绕“平价好书 全民悦读”理念，设立5000万读书基金，加强与权威出版社、图书商的合作，推动平价正版图书市场发展，普惠全民阅读，加强公益方向的合作。

“在过去的一年中，图书行业电商渗透率已接近60%，但仍有大量新兴阅读群体的需求未被充分满足。”拼多多相关负责人表示，下一步平台将继续加大对正版好书的补贴力度，通过多种形式满足消费者需求，对优质创作者出台举措进行多元化扶持，同各方一起携手推动“消费公平 知识普惠”。 

(责编：董童、吕骞)

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