人民网北京4月21日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，人民银行定于2021年4月26日发行中国能工巧匠金银纪念币（第2组）一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。5克圆形金质纪念币背面图案为都江堰水利主体工程，辅以文字“深淘滩低作堰”，并刊“中国能工巧匠·李冰”字样及面额。15克圆形银质纪念币背面图案为京张铁路典型工程、火车、经纬仪、长城等造型组合设计，并刊“中国能工巧匠·詹天佑”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，5克圆形金质纪念币为精制币，含纯金5克，直径20毫米，面额80元，成色99.9%，最大发行量10000枚。15克圆形银质纪念币为精制币，含纯银15克，直径33毫米，面额5元，成色99.9%，最大发行量30000枚。

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