杨勇 张嵘 曹宇

原标题：四川警方侦破特大跨境网络赌博案 涉案资金3亿余元

近日，记者从四川德阳市公安局获悉，经过近一年的侦查，德阳市公安局罗江区分局成功破获一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人46人，涉案资金达3亿余元。

据介绍，2019年12月，罗江区分局民警在对辖区网吧进行日常巡查时发现在一款热门的网络游戏中被非法嵌入了赌博模块，通过这一模块下载一个APP，即可在网络上赌博。民警观察发现，这一赌博平均30秒一局，每局赌资上万，涉赌资金巨大。

针对这一线索，罗江警方经过研判成立了专案组，抽调优势警力30余人集成作战，全力展开对该网络赌博平台的调查。

庭审现场。德阳市公安局供图

从罗江本地参与该平台赌博的人员入手，专案组民警对游戏中非法嵌入的赌博模块及手机赌博APP进行溯源，发现多个境内外代理点和代理人员信息，并查证了租用服务器人员为姚某。随后，民警分析发现，以江苏邳州人李某生、王某波等人为首，纠集网赌前科人员戎某、郑某等10余名主要技术骨干，在东南亚某国成立网络公司进行网络赌博犯罪。

该团伙成员从2018年开始藏匿于东南亚某国，通过每月定期付费租用湖南某科技有限公司位于扬州、绍兴、宁波等地机房内数台高级防护服务器，架设多个游戏私服网站，为境内赌客提供渠道进行网络赌博。

围绕这一犯罪团伙展开调查后民警发现，2019年11月至2020年4月，有境内外600余名赌客通过该平台参与网络赌博。为了弄清涉赌资金的流向，专案组民警辗转多地展开调查。调取大量相关数据后民警发现，参赌人员是通过银行卡、支付宝、财付通转账等方式，向该赌博平台设立的多个境内外代理点进行赌资充值、提现。代理人员在抽头后，将其余赌资转入户名为陈某军、王某秋的9张银行卡。经核查，短短3个月的时间里，这9张银行卡共产生资金流水3亿元人民币。

通过对陈某军、王某秋相关账户的进一步追查，专案组民警发现，账户内收到的赌资流向了东南亚某国，转入一个地下钱庄进行“漂白”。警方随即对与陈某军、王某秋两个涉案账户产生资金关联的400余张银行卡依法进行了冻结，共冻结存款、基金、理财产品等折合人民币共计1.3亿元，追缴涉案资金1700余万元。

在掌握充分证据后，专案组民警开始对涉案嫌疑人进行抓捕，对涉案财物、工具进行收缴、查扣。专案组民警先后抓获了以靳某、陈某杰为首的多名该赌博平台境内外代理人员，抓获了以汪某坤、黄某为首的多名为该赌博平台提供技术维护以及广告推广人员，抓获了为赌博平台提供网站服务器运维以及高等级网络防护的湖南某科技有限公司法人戴某轮、业务员徐某等10余人，依法查封该公司并扣押涉案服务器7台。

2020年4月中旬，专案组民警远赴黑龙江等地，对陈某军、王某秋等20余名为该网络赌博平台提供“两卡”的犯罪嫌疑人进行了抓捕。截至目前，专案组已抓获涉案犯罪嫌疑人46人，其中在境内抓获38人、境外回国投案自首人员8人，查处赌博违法行为人30余人，查获该赌博平台境内外代理点5个，查封为赌博平台提供网络支持的境内公司1个，查获为该赌博平台非法结算支付的境外地下钱庄1个，查封为地下钱庄提供网络运维的境内公司1个。

目前，第一阶段侦查终结，德阳罗江区人民法院依法对该案首批10名被告人判处了相应刑罚，同时罚没涉案资金1800余万元。

(责编：杨虞波罗、吕骞)