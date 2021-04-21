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许荣茂：海南文化产业规模持续扩大 为华商提供了机遇和窗口

2021年04月21日10:37 | 来源：人民网
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4月19日，主题为“坚定信心 共享机遇 共同发展”的博鳌亚洲论坛2021年年会·华商领袖与华人智库圆桌会议举行。与会的华商代表及专家围绕全球治理中的中国智慧与华侨华人角色、推进“一带一路”高质量发展与促进民心相通、中华文化走出去与中西文明交流互鉴、合力共建海南自贸港等4个议题进行研讨交流。

中国侨商联合会会长、世茂集团董事局主席许荣茂在圆桌会议开场致辞中表示，海南自贸港是重大国家战略，承载着新一轮改革开放进程中“探路者”的重任。他认为，华商领袖与华人智库圆桌会议是世界华商共谋祖国发展，共享时代机遇的重要舞台。在这个舞台上，广大华商可以共谋发展、共寻商机，深度参与全球治理、推进“一带一路”高质量发展、参与海南建设。在自贸港建设进程中，海南不断为广大华商、企业家投资兴业提供优惠政策和优质服务，为贸易、投资、跨境资金、人员流动提供便利。未来，随着自贸港建设的蓬勃开展，广大华商可积极投身旅游、康养、消费、金融、会展等优势产业，同时充分施展资源和人脉优势，为自贸港对接优秀的人才、资金和项目，成为自贸港建设的“合伙人”。

另外，在圆桌会议研讨中，许荣茂以“凝聚华商力量、助力中国文化‘走出去’”为主题发言。他提出，海南文化产业规模持续扩大，新兴文化产业进入发展的“快车道”，为广大华商投资兴业提供了难得的机遇和窗口。华商企业可以将艺术品交易、文化贸易、创新设计等作为切入点，为海南文化产业的发展整合资源，助力相关产业的培育及发展。广大华商作为连接中外友好的重要桥梁和传播中国文化的重要载体，应采取更加积极、更具前瞻性的方式，以文化产业“走出去”为抓手，助力中国国际形象和“软实力”的提升。建议华商企业可将文化纳入企业业务发展范畴，为中华文化“走出去”贡献更多的精品；可积极打造外向型文化企业，塑造具有全球影响力的中国文化品牌，多措并举助力中国文化的“出海”之路；还可以抓住建设国际自贸港的历史机遇，推动海南本土化文化产业和旅游产业的共同发展。

(责编：董童、吕骞)

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