日前，据BOSS直聘数据显示，2021年以来，特斯拉、蔚来、理想、小鹏等造车企业招聘岗位数量、求职者关注热度持续攀升。其中，自动驾驶研发、智能座舱设计、软件工程师、销售、用户运营等岗位的需求同比增幅已经超过1.8倍。

与此同时，行业薪资水平也大幅度上涨。据BOSS直聘统计，造车新势力给出的平均月薪为15367元，相比去年同期上涨21.6%。特别是一些与自动驾驶算法相关的职位，年薪甚至可达到百万以上。

BOSS直聘研究院相关人士表示，随着百度、小米等互联网行业巨头的跨界进入，造车赛道变得越来越拥挤，造车新势力们需要在技术、运营、用户体验等方面下功夫，打造自己的核心优势，因此，电动车制造领域的研发、运营、销售和服务岗位人才招聘需求火爆。

巨头跨界入局造车，智能驾驶相关岗位人才需求、薪资双涨

2021年，造车赛道异常热闹，先是百度联手吉利正式进入整车制造，后有雷军宣布最后一次创业做小米汽车。同时，蔚来、小鹏、理想等企业也再度打响了人才争夺战。

“我们预计到2021年底，研发人员数量将翻一番，与此同时，在我们的生态系统中也将部署大量技术研发人员，”在回顾小鹏汽车2020年的业绩时，何小鹏曾表示。

理想汽车则刚在上海成立了新的研发中心，投入智能电动车前沿技术的研究，包括高电压平台和超快充电技术、自动驾驶技术、下一代智能驾驶舱技术、操作系统和计算平台等，并为此到处招兵买马。

BOSS直聘平台数据显示，今年以来各家公司对智能互联、自动驾驶等岗位需求上涨将近2倍，待遇优厚。

蔚来汽车招聘的智能座舱推荐算法开发岗位，给出的薪水范围是26K至50K，而智能人机交互的首席系统架构师月薪更是高达80K至110K；理想汽车给智能驾驶舱高级系统工程师岗位开出的月薪是30K至60K，智能驾舱测试经理月薪为35K至60K。对于自动驾驶相关职位，各家给出的最低月薪也有25k。

此前据媒体报道，特斯拉将在中国设立研发中心。但目前从招聘信息来看，特斯拉关于智能互联和自动驾驶等核心技术岗位的招聘依然集中在国外，在国内主要的人才需求是软件工程师和前端工程师等，月薪范围为20K至40K。

值得注意的是，造车企业的此轮抢人大战中，销售岗位人才也成重点的抢夺对象。在BOSS直聘上，蔚来、小鹏、理想、特斯拉四家企业在北京对该岗位给出的薪资分别是20-K至40K、15K至30K、15K至20K和9K至12K。

根据BOSS直聘薪酬查询结果可知，在北京工作1至3年的汽车销售，平均月薪为8600元；工作3至5年的汽车销售，平均月薪是12900元，从招人要求来看，蔚来和特斯拉明确表示工作经验不限，小鹏和理想则要求有1至3年的工作经验。也就是说，各家为销售岗位提供的薪资要远高于市场平均水平。

智能汽车人才仍存巨大缺口 未来需产学研结合

2020年2月，国家发改委、工信部、科技部等11部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》，其中提到2025年要实现大规模有条件的智能汽车生产，到2035年要全面建成中国标准的智能汽车体系。在政策的支持下，中国智能汽车市场迎来快速发展，当下造车新势力也将智能化作为主要卖点。但在各家大规模抢夺相关人才的背后，智能汽车人才的现有存量远远满足不了行业的实际需求。

相关业内人士透露，人才紧缺已经成为制约智能汽车行业发展的最大短板，在未来4至5年，新能源及智能网联汽车应该可以占到汽车保有量的25%左右，相关的人才缺口会达到几十万甚至上百万的数量级别。

“目前许多高校还是以传统汽车行业为主的学科设置，但在智能网联时代，对人才的要求已经发生了根本性变化，更多地集中在车联网、软件开发、智能驾驶系统、系统集成和控制、算法和人工智能等新领域。即便是一些已经开设智能车辆工程相关学科的高校，由于此领域的技术创新主要是由企业驱动，高校培养的人才与企业实际用人需求之间仍然存在一定的脱节。”对于造成人才缺口的原因，一位业内人士分析表示。

而BOSS直聘研究院相关负责人认为，要缓解智能汽车领域这种人才短缺的现象，高校要尽快调整人才培养方案，从学科建设、专业设置等方面加快调整进度，以适应企业对人才的需求。与此同时，企业也要积极和高校合作，通过项目共建、开设短期培训班等方式，使产学研深度融合，在实践中为行业输送更多优秀人才。

(责编：董童、吕骞)