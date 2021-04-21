4月20日，浦发银行携手复旦大学管理学院、上海证券交易所等生态合作伙伴举办“策源科创，浦梦未来——浦发银行上市贷及科技含权贷科技金融推介会”。

浦发银行副行长王新浩表示：“浦发银行牢牢把握科技进步大方向、产业革命的大趋势，视落实国家战略、服务实体经济、扶持科技型企业为己任。本次升级的‘上市贷’和‘认股选择权+科技含权贷’两大拳头产品，正是契合‘硬科技’企业想上市、要上市的融资需求，通过‘股贷’双轮驱动，打通科创企业登陆科创板前的最后一公里。”

据浦发银行科技金融中心主任袁蕊介绍，“上市贷”针对进入上市辅导期或已被纳入政府部门拟上市培育库的企业，提供最高额度8000万元、最长期限3年的信用贷款。该产品准入方式多样，并覆盖了尚未盈利的科创企业，为缓解此类企业“融资难”雪中送炭。截至目前，浦发银行已在上海地区运用该产品向20余户拟上市企业发放贷款近2亿元。“认股选择权＋科技含权贷”则是针对高成长性科创企业的一种股权与债权相结合的融资方式，可为企业提供最高3年期、单户贷款额度最高2000万元的信用贷款。

据了解，在本次推介会上，浦发银行上海分行与复旦大学管理学院签署了《战略合作备忘录》。双方将整合各自资源，立足科技创新驱动、支持科技型企业高质量发展，共建“双创”生态圈、文化交流圈、平台互通圈、商业服务圈，共同致力于推进上海国际金融中心和科技创新中心建设，为科创企业成长周期的不同阶段，提供跨行、开放、互通的生态圈资源。

“科技创新是支撑民族崛起的重要基石，我们将从自身做起，持续提升科技金融专业化服务能力，携手科技金融生态圈重要合作伙伴，为上海科创中心建设、为国家创新发展战略做出更大的贡献。”王新浩说。

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