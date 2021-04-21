人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

提升专业化服务能力 浦发银行打通科创企业上市前融资最后一公里

2021年04月21日13:35 | 来源：人民网
小字号

4月20日，浦发银行携手复旦大学管理学院、上海证券交易所等生态合作伙伴举办“策源科创，浦梦未来——浦发银行上市贷及科技含权贷科技金融推介会”。

浦发银行副行长王新浩表示：“浦发银行牢牢把握科技进步大方向、产业革命的大趋势，视落实国家战略、服务实体经济、扶持科技型企业为己任。本次升级的‘上市贷’和‘认股选择权+科技含权贷’两大拳头产品，正是契合‘硬科技’企业想上市、要上市的融资需求，通过‘股贷’双轮驱动，打通科创企业登陆科创板前的最后一公里。”

据浦发银行科技金融中心主任袁蕊介绍，“上市贷”针对进入上市辅导期或已被纳入政府部门拟上市培育库的企业，提供最高额度8000万元、最长期限3年的信用贷款。该产品准入方式多样，并覆盖了尚未盈利的科创企业，为缓解此类企业“融资难”雪中送炭。截至目前，浦发银行已在上海地区运用该产品向20余户拟上市企业发放贷款近2亿元。“认股选择权＋科技含权贷”则是针对高成长性科创企业的一种股权与债权相结合的融资方式，可为企业提供最高3年期、单户贷款额度最高2000万元的信用贷款。

据了解，在本次推介会上，浦发银行上海分行与复旦大学管理学院签署了《战略合作备忘录》。双方将整合各自资源，立足科技创新驱动、支持科技型企业高质量发展，共建“双创”生态圈、文化交流圈、平台互通圈、商业服务圈，共同致力于推进上海国际金融中心和科技创新中心建设，为科创企业成长周期的不同阶段，提供跨行、开放、互通的生态圈资源。

“科技创新是支撑民族崛起的重要基石，我们将从自身做起，持续提升科技金融专业化服务能力，携手科技金融生态圈重要合作伙伴，为上海科创中心建设、为国家创新发展战略做出更大的贡献。”王新浩说。

(责编：董童、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国能工巧匠金银纪念币来了！4月26日发行
　　人民网北京4月21日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，人民银行定于2021年4月26日发行中国能工巧匠金银纪念币（第2组）一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。…
金融如何支持碳中和？易纲在博鳌亚洲论坛上这样说
　　人民网北京4月21日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行行长易纲昨日出席博鳌亚洲论坛2021年年会“金融支持碳中和”圆桌会议，并作主旨演讲。谈及如何促进跨境绿色资金流动，易纲表示，一方面，人民银行将尽快制定绿色金融共同分类标准；另一方面，人民银行将继续扩大金融业开放，便利国际投资者参与中国绿色金融市场。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部