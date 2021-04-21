4月21日，滴滴成立网约车司机生态发展委员会。由网约车平台公司CEO孙枢担任委员会主任，直接向滴滴出行董事长、创始人兼CEO程维汇报。平台司机负责人刘西帝任副主任，滴滴安全、规则、产品、供需、区域，沟通、公益等部门负责人担任常设委员。

据了解，滴滴网约车司机生态发展委员会，将针对旗下网约司机劳动者权益保障、收入稳定透明、平台规则公平合理等方面进行探索和提升。其中，在司机收入上，委员会将推动建立稳定又灵活的收入模式，确保司机收入可感可知、账单公开透明，同时会围绕司乘纠纷、费用纠纷、虚假投诉等场景进行平台规则的升级，避免司机在接单服务中受到不公平对待。

滴滴网约车平台公司CEO孙枢在其微博中表示：“我们对司机师傅的服务和保障还做的远远不够，司机委员会将做更多的努力，让师傅们有安心的收入、放心的从业保障。司机满意度是我们努力的目标。”

目前，委员会已在线上公开征求意见链接，线下将在今年同步举办1000场司机恳谈会，持续收集、归纳司机关心的共性问题，并陆续对社会公示进展。

(责编：董童、吕骞)