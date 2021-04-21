翟巧红 乔梁

4月20日，人民网官方微信发布《人民日报点赞“小慢慢”！》一文后，引发了一大波“回忆杀”。除了感动于“不让一个人掉队”的民生温度之外，网友们也纷纷回忆起了自己乘坐“慢火车”的经历。还有不少网友表示想要全国“小慢慢”车次表。

网友留言截图

记者第一时间跟国铁集团联系，了解国家铁路开行便民列车情况。据悉，目前我国共有81对公益扶贫性质的绿皮“慢火车”。

全国81对“慢火车”车次表

“利民之事，丝发必兴”。从华北平原到西北边陲，从大别山区到秦巴腹地，从土家苗寨到雪域高原，这81对“慢火车”，承载着许多人的生计与梦想，是山区老乡的“致富车”，孩子们的“放心校车”，也是时光里的“乡情车”。

从小兴安岭乌伊岭开往佳木斯的6274次列车，已经运行了近半个世纪，全程410公里，只需要25.5元，最低票价只有1元，被当地人称为铁路公交车。每年入冬后，大雪封山，这一趟“慢火车”是唯一与外界交流的方式。

穿梭于海拉尔至塔尔气间的6238次列车，与共和国同龄，是林海深处沟里小镇连接外界的唯一一趟旅客列车。2009年发大水，沿线各个小镇被困近半月，是这趟车拉着大批救援物资驶进大山，解了百姓被困的燃眉之急。

列车到站后孩子们和列车长分手道别。张雁南 摄

太原至灵丘的8818/7次列车，往返穿行于山西东北部，单程305公里，票价19.5元，学生票价10元，成为沿途农村孩子到镇上、城市里就读的最佳交通方式。很多孩子乘坐着这趟列车外出求学，走出大山，实现了自己的人生梦想。

秦巴山里的新鲜农产品

宝鸡至广元的6063/4次“小慢车”穿越秦岭，铁路部门与西北农林科技大学建立联系，不定期在车上举办种植养殖技术和病虫害防治小课堂，在车厢悬挂农林知识展板，传播最新农业知识，帮山区老乡种好地、打好粮。

彝族老阿妈乘坐“慢火车”走访亲戚。李锴 摄

1956年开通运营的黎湛铁路，北起广西宾阳县黎塘站，经贵港市、玉林市，终止广东省湛江市湛江站。途经的粤西廉江县河唇镇是“百果之乡”，当地盛产番石榴、红杨桃、贵妃黄皮等优质水果。列车每天早上9点经过河唇站，当地果农挑上一早采摘的新鲜水果，前往文地、陆川、玉林等地贩卖。半个多世纪以来，这些“担担军”中很多人靠卖果盖上小洋房、开上小汽车。

如果高铁体现的是中国高速发展的速度，那么“慢火车”传递的，就是“不让一个人掉队”的温度。

穿梭的“慢火车”，循环往复；追求美好生活的步伐，永不停歇。

(责编：刘佳、高雷)