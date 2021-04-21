人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

五一旅游必备！全国81对“慢火车”车次表

翟巧红 乔梁
2021年04月21日14:26 | 来源：人民网
小字号

4月20日，人民网官方微信发布《人民日报点赞“小慢慢”！》一文后，引发了一大波“回忆杀”。除了感动于“不让一个人掉队”的民生温度之外，网友们也纷纷回忆起了自己乘坐“慢火车”的经历。还有不少网友表示想要全国“小慢慢”车次表。

网友留言截图

记者第一时间跟国铁集团联系，了解国家铁路开行便民列车情况。据悉，目前我国共有81对公益扶贫性质的绿皮“慢火车”。

全国81对“慢火车”车次表

“利民之事，丝发必兴”。从华北平原到西北边陲，从大别山区到秦巴腹地，从土家苗寨到雪域高原，这81对“慢火车”，承载着许多人的生计与梦想，是山区老乡的“致富车”，孩子们的“放心校车”，也是时光里的“乡情车”。

从小兴安岭乌伊岭开往佳木斯的6274次列车，已经运行了近半个世纪，全程410公里，只需要25.5元，最低票价只有1元，被当地人称为铁路公交车。每年入冬后，大雪封山，这一趟“慢火车”是唯一与外界交流的方式。

穿梭于海拉尔至塔尔气间的6238次列车，与共和国同龄，是林海深处沟里小镇连接外界的唯一一趟旅客列车。2009年发大水，沿线各个小镇被困近半月，是这趟车拉着大批救援物资驶进大山，解了百姓被困的燃眉之急。

列车到站后孩子们和列车长分手道别。张雁南 摄

太原至灵丘的8818/7次列车，往返穿行于山西东北部，单程305公里，票价19.5元，学生票价10元，成为沿途农村孩子到镇上、城市里就读的最佳交通方式。很多孩子乘坐着这趟列车外出求学，走出大山，实现了自己的人生梦想。

秦巴山里的新鲜农产品

宝鸡至广元的6063/4次“小慢车”穿越秦岭，铁路部门与西北农林科技大学建立联系，不定期在车上举办种植养殖技术和病虫害防治小课堂，在车厢悬挂农林知识展板，传播最新农业知识，帮山区老乡种好地、打好粮。

彝族老阿妈乘坐“慢火车”走访亲戚。李锴 摄

1956年开通运营的黎湛铁路，北起广西宾阳县黎塘站，经贵港市、玉林市，终止广东省湛江市湛江站。途经的粤西廉江县河唇镇是“百果之乡”，当地盛产番石榴、红杨桃、贵妃黄皮等优质水果。列车每天早上9点经过河唇站，当地果农挑上一早采摘的新鲜水果，前往文地、陆川、玉林等地贩卖。半个多世纪以来，这些“担担军”中很多人靠卖果盖上小洋房、开上小汽车。

如果高铁体现的是中国高速发展的速度，那么“慢火车”传递的，就是“不让一个人掉队”的温度。

穿梭的“慢火车”，循环往复；追求美好生活的步伐，永不停歇。

(责编：刘佳、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
五一旅游必备！全国81对“慢火车”车次表
　　4月20日，人民网官方微信发布《人民日报点赞“小慢慢”！》一文后，引发了一大波“回忆杀”。除了感动于“不让一个人掉队”的民生温度之外，网友们也纷纷回忆起了自己乘坐“慢火车”的经历。…
农业农村部：到2025年我国牛羊肉自给率保持在85%左右
　　人民网北京4月21日电 （记者李源）牛羊肉是百姓“菜篮子”的重要品种。据农业农村部网站消息，为促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力，农业农村部近日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》（以下简称《方案》），提出到2025年牛羊肉自给率保持在85%左右；牛羊肉产量分别稳定在680万吨、500万吨左右；牛羊规模养殖比重分别达到30%、50%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部