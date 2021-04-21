一吨钢材从生产，经过代理商，再到终端客户，在极长的流通环节中“痛点”在哪？单一的物流模式和较低的仓储组织效率无疑已成各方的“必选答案”。因此，不管是通过互联网还是物联网、供应链金融，钢铁物流行业都在期待变革。随着数字化改造在大宗商品物流行业的快速推进，技术的手段也推动着行业内物流平台和物流企业快速增长。

“通过‘互联网+物流’方式，为客户提供钢材运输、仓储、加工服务整套供应链解决方案；通过自主研发的第三方SAAS综合服务平台，助力中下游物流企业实现业务流程数字化和调度管理智能化，帮助上下游客户和承运商降本增效。” 胖猫物流总经理李帆表示，受益于数字化的力量和平台经济作用，在胖猫物流平台上，众多大宗物流承运商的运量逐渐摆脱了疫情影响，屡创新高。

数字化助力物流企业降本增效

“我们的业务量一步步发展壮大，从最初的五六辆车到现在拥有二十多辆车，”在嘉兴迈华物流有限公司总经理梁功营看来，“对比其他平台，我们最看重的是找钢网‘货源多、结算快、服务好和成本低’的特点，且公司全年60%的业务均来自其平台。”

“对于承运商来说，胖猫物流一直倡导的‘多、快、好、省’理念，在这里体现得淋漓尽致。通过自动结算系统可以方便快捷完成对账、开票和回款，省力省事，去年疫情期间业务量更是不减反增，带动公司业绩屡创新高。”，有着相同看法的上海予程物流有限公司总经理程大同介绍说。

据观察，我国钢铁物流业亟待数字化发展。“计划用未来三到五年的时间，完成SAAS系统和全链路数字化管理和在线物流金融服务功能的改造升级。”上海协研物流有限公司总经理刘丁龙说。

五套“组合拳”补齐“互联网+物流”短板

“去年整个胖猫物流板块业务增幅56%，在疫情期间呈现出不减反增态势”。在胖猫物流2021年度伙伴大会上李帆介绍，“钢铁物流作为连接行业上下游的纽带，当前市场规模约为5000亿元，虽然市场大，但运输力量分散、问题仍亟待解决。”

据了解，过去几年行业内诞生了一些平台型互联网公司，尝试通过车货匹配、撮合交易的方式解决交易低效率问题。但事实上，交易效率只是钢铁物流整体效率中的一部分，运营效率和资金效率的提升未受重视。

围绕这些“痛点”，胖猫物流推出“一网通天下、全程可视化、服务标准化、模式多样化、价格透明化”五套组合拳，为客户提供钢材运输、仓储、加工服务整套供应链解决方案。通过“互联网+物流”方式，打造高效、便捷、安全的物流交易平台，链接运输、仓储、加工等合作伙伴，实现社会化资源高效协同，提供询价、找车、货物跟踪等多种服务，为企业带来更多选择。

“业绩逐年保持增长，这代表承运商对于一体化服务的需求正在加强。”李帆表示，“新产品正是要帮助客户完成平台化运营的升级，通过自主研发的白龙马、胖猫云仓等系统为承运商提供更多数字化服务，提升物流效率。”

(责编：刘佳、吕骞)