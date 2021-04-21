“五年前追求新鲜营养的城市市民还大多习惯从购物中心或大型超市买菜，随着突如其来的疫情，各大买菜平台订单量井喷。” 美菜创始人刘传军分析说。然而，餐饮消费潜力仍然有待释放，如何释放消费潜力？如何让上游种植户、餐饮商户、城市消费者共同受益？成了当下各方亟待解决的问题。

为中小卖家开放平台 让蔬菜从源头送上城市餐桌

疫情影响的不只是市民生活，还有城市里服务千家万户的餐厅。据刘传军介绍，美菜服务通过源头直采，从时令鲜蔬到优质肉品，让更多餐厅享受极致性价比的产品。

4月11日，美菜一年一度的春鲜节正式启动。美菜借助稳定、高效的农产品供应链，既解决了农产品销路，又有效降低千万家餐厅食材采购成本，保证食材的安全、新鲜。在保障餐厅需求的同时，农产品也需要稳定、高效的农产品供应链的保障。

4月20日下午，在探访北京市东华门大街“家常菜”餐厅时，刘传军说：“近期蔬菜集中上市，可能导致价格下行、销售出现一定困难，美菜为合作社等中小卖家开放平台，与海量餐饮商户直接对接，让卖家更便捷地将蔬菜从源头送上城市餐桌。有成熟的营销、物流支持，同时又将城市消费数据反馈给种植源头，帮助卖家实现自主定价、自主销售，可实现双方共赢的局面。”

便宜、高效的背后：数字化创新升级农产品供应链

山东聊城金水合作社负责人透露，自2021年3月开始，合作社开始在美菜开店“线上卖菜”，大幅增加了蔬菜销售量，同时可通过大数据了解城市端消费需求，实现了根据行情自主定价、自主销售。

“每天晚上10点截单前，合作社已经借助美菜大数据预测的蔬菜销量数据，提前在地头完成采购、分拣，准备发车。当天采摘的蔬菜，晚上12点半左右到达仓库，凌晨即可直接配送到下单的餐厅。”该负责人介绍说。

刘传军表示，随着更多优质中小卖家在美菜开店，美菜将链接更多优质生鲜合作伙伴，解决卖菜难问题，让“线上卖菜”变得更简单。更多优质中小卖家在美菜上开店，对于中小餐饮商户来说，意味着使用美菜买菜更便宜，也会有更多选择。

日前，农业农村部召开会议，对加快推进“互联网+”农产品出村进城工作进行部署，强调建立适应农产品网络销售的供应链体系，建立市场与生产的联动反馈机制。用互联网思维去改变中国农业市场，利用数字化创新升级农产品供应链，提高流通效率，让利两端。一条龙服务正在打开城市消费潜力新的提升点。

“让上游种植户、千万餐饮商户、城市消费者共同受益，多方携手跑好从地头到餐厅的‘接力赛’，这样才是企业保持高效增长的秘诀。”刘传军说。

(责编：刘佳、吕骞)