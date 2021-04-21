人民网北京4月21日电 （申佳平）在国务院新闻办公室21日召开的发布会上，国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，“十三五”以来，我国基本公共服务制度体系建设和基本公共服务均等化工作取得了一系列突出成就，可以归纳为“四个更加”。

第一，制度体系更加健全。以国家基本公共服务标准为基础的基本公共服务标准体系逐步形成。大病保险制度、社会救助制度、养老托育服务等一系列关系人民群众基本生活保障的重大制度安排逐步建立健全。

第二，服务设施更加完善。全国义务教育学校（包括教学点）办学条件已经全部达到了“20条底线”要求，全面消除了大班额，这个任务现在已经提前实现。纵向到底、横向到边的公共卫生体系也在加快构建。每千人医疗卫生机构的床位数达到了6.51张，全国广播电视综合覆盖率达到99%以上。

第三，保障能力更加稳固。社会兜底能力和保障水平都在显著提高。截至2020年底，城乡居民最低生活保障平均标准分别达到了678元/人·月和5962元/人·年，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险的参保人数分别达到了9.99亿人、13.6亿人、2.17亿人和2.68亿人。我们建成了世界上规模最大的社会保障体系。

第四，区域城乡更加均衡。绝大多数地区实现了县域内义务教育基本均衡发展，85%以上的随迁子女进入公办学校就读，或者享受政府购买学位服务。第一批10个区域医疗中心试点项目也都启动实施，推动实现了就近享有高水平的健康服务。

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