“大湾区大未来·人民日报前方报道组” 邝西曦

编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。4月15日起，人民日报社派出多路记者，走进广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，实地采访各地推进大湾区建设的生动案例，亲身感知大湾区发展的澎湃春潮。

北岭巍巍、西江滔滔，雨后的肇庆诗情画意。这里素有“岭表南来第一州”之美誉， 182年风云岁月见证了两广总督府的气势恢宏，2200余年时间长河沉淀下300多处文物古迹，留下“古来谁不重端城”之感叹。古意盎然中寻觅肇庆的前世今生，既能遇见悠远的历史，也能预见遥远的未来。

爱上一座城市，有千万种理由，而肇庆最打动人心的，正是古与新的交相辉映。漫步在肇庆的古城墙上，青砖瓦砾还在追忆宋代的烟云。几公里外的机器轰鸣却在展望明日的图景，那是风华高科高端电容基地的施工现场。在这里，先锋科技邂逅千年文脉，改革潮涌汇入百年沧桑。在这里，传承与创新相得益彰，过往与今朝隔空对话。如果城市有性格，那么肇庆一定是包容的，既承载漫长时光，也热情拥抱未来，在大湾区里演绎独特的古城新韵。

始建于宋代的肇庆古城墙。梁亮摄

穿越时空，方能真正读懂肇庆。向前追溯，早在秦汉时期，肇庆封开县便成为岭南政治、经济、文化中心。有过繁华锦绣，也历经徘徊落寞，当历史光环逐渐褪去，肇庆不断调整着自己的定位。如今，乘上粤港澳大湾区的高速列车，肇庆走出一条特色鲜明的发展道路。“加快绿色崛起、争当湾区新秀”，作为珠三角最美的生态绿洲，肇庆全市森林覆盖率高达71%，绿色既是“山湖城江”的颜色，也是高质量发展的底色，加快建设大湾区康养休闲旅游度假胜地，高水平打造肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地……新生的古城展现新颜，在对湾区城市的功能补缺中发挥独特优势。

飞越肇庆，便能拥有更广的视野，云霄之上俯看这片山河，枕南岭、扼粤桂、控苍梧、制南海，“两广咽喉”名不虚传。而站在区域协调发展的大棋局上，时代赋予肇庆新的使命，作为粤港澳大湾区唯一与大西南接壤的枢纽门户城市，不断加强大湾区对西南地区的辐射带动作用，“东融西联”正在肇庆从构想变为现实。

宁德时代动力及储能电池项目建设现场。王振宇摄

谈及肇庆，有人倾心于七星岩的文墨荟萃，有人流连于鼎湖山的风光旖旎，在我看来，高新区100多个在建工地便是观察肇庆的最好窗口。走进宁德时代动力及储能电池项目建设现场，塔吊林立、热火朝天，45台挖掘机和34台桩机全速运转。这里将建成华南地区最大的电池制造基地，并构建起从电芯制造到电池系统组装的全流程产业链。引入世界领先的高新科技，肇庆深知，跑赢了时间才能抢抓机遇。一期用地59天通过省备案，2个工作日取得“先建后验”施工通知单，1个工作日获得用地审批、用地规划许可证、不动产权证……一组数据让宁德时代感受到“肇庆速度”的雷厉风行，这背后离不开2019年正式推行的产业招商落地工作数字化转型。为打造一流营商环境，高新区搭建起项目入园、注册、落地、在建、投产全周期的直通快车系统，近日还上线了招商助理智能机器人，为审批“加速”、为服务“赋能”。

肇庆市港澳青年创新创业基地（保利商务中心园区）。 人民日报记者 邝西曦摄

肇庆市港澳青年创新创业基地（保利商务中心园区），创业导师正在给学生团队进行就业创业指导。人民日报记者 邝西曦摄

时光不老，古城常新，如今的肇庆萌动着生机与活力。来到肇庆市港澳青年创新创业基地，“青春正当时，逐梦大湾区”等标语随处可见。着力打造粤港澳青年创新创业的“梦工厂”，肇庆古城吸引了越来越多的年轻面孔。“85后”香港青年梁鉴坤、唐震宇曾于2018年前来考察调研，并于2019年在肇庆新区成立了自己的公司，他们的足迹遍及大湾区的每一个城市，却被肇庆所深深吸引。作为大湾区里土地面积最大、开发强度最低的城市，肇庆是颇具潜力的发展腹地和成本洼地。“希望就在这里，你我都看得到”，见证了肇庆日新月异的变化，两个人都感触颇深，“发展还需要一点时间，但我们充满信心。”以青春之我创造青春之中国，在朝气蓬勃的筑梦热土上，时代青年唱响青春之歌。

梁鉴坤（图左）与唐震宇（图右）。人民日报记者 邝西曦摄

900多年前，宋徽宗赵佶御笔赐书端州“肇庆府”，寓意喜庆吉祥之始。如今，千年府城蓄势正发，与时代脉搏同频共振。新战略开辟新格局，新产业带来新机遇，新青年创造新未来，在大湾区的鸿篇巨制中书写新的奋斗篇章，古老的肇庆正跳动着一颗年轻的心脏。

(责编：赵超、章斐然)