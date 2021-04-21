人民网记者 毕磊

滴滴司机认证成为无障碍服务司机。受访者供图

随着互联网的普及和应用，网约车行业的发展也为盲人出行提供了更多的选择，因为快捷便利减少风险。对于常人来说，打车都是再简单不过的事情，但对一些视障人群朋友来说，却相当困难。

因此如何让视障人群更方便的打到车、享受更好的打车体验，也是网约车平台需要解决的痛点之一。专家表示，由于大多数手机软件的设计过于复杂，盲人及视障者在使用时会觉得非常困难，企业在高速发展的同时，也需要关注弱势群体的需求。

根据中国残联数据统计，目前全国视障人群约为1700万，而保障好他们的正常出行确实存在不小的挑战。为了保障盲人等特殊群体的出行，国家在公共交通方面也做了专门规定。例如，中华人民共和国残疾人保障法第50条规定。盲人持有效证件可免费乘坐市内公共汽车、电车、地铁、渡船等公共交通工具。

不被拒载 盲人打车出行更轻松

“在以前，被拒载是经常性的。”北京的周女士是一位视障人士，6年前她开始借助导盲犬生活和出行。她告诉记者，自己每次打车都需要提前给司机打电话，表明自己和导盲犬一起乘车，但即使是这样，也不是所有的司机都能理解。虽然有些无奈，但周女士也表示理解。

为什么多数司机选择拒载？司机李先生在接受记者采访时表示，在此之前，部分司机存在多一事不如少一事的心理 。因为对导盲犬不了解，所以会担心在运载过程中遇到一些问题，责任不好划分，所以不想惹麻烦。另一方面，为盲人服务也可能多会耽误一些时间，影响接单拉活儿。再有，有的乘客发现平台派单的车辆之前有导盲犬，也会比较排斥，认为影响车内环境和乘车体验。

一位视障人士牵着导盲犬上车。受访者供图

导盲犬能够顺利出入公共场所，是保障盲人日常出行顺利的一大重要权益，这在我国法律中也有明文规定，如《残疾人保障法》第五十八条规定，盲人携带导盲犬出入公共场所，应当遵守国家有关规定。《无障碍环境建设条例》第十六条规定，视力残疾人携带导盲犬出入公共场所，应当遵守国家有关规定，公共场所的工作人员应当按照国家有关规定提供无障碍服务。

为保障特殊人群出行无障碍，去年9月份，滴滴上线了“无障碍出行服务”，首期面向导盲犬用户开展服务，帮助携带认证导盲犬的乘客可以找到车、不被拒载、顺利完成出行。截止目前，这项目服务已经覆盖全国74个城市。

周女士开心地说，“我现在打车心里踏实了很多，更多的司机师傅愿意接送我们了，更多的司机愿意等我们了。”

中国盲人协会与滴滴公益战略合作仪式现场。受访者供图

规范合理 司机拉单接活更放心

今年4月，滴滴与中国盲协签订战略框架协议，将进一步推动“无障碍出行服务”从导盲犬用户延伸至更广泛的视障群体。为了确保全国范围内所有携带导盲犬的用户都可以顺利乘车，滴滴已经与全国多家导盲犬基地合作。同时，滴滴会给这些用户优先派单，并通过语音播报和短信等形式，提醒司机为携带导盲犬乘客、视障乘客提供必要的帮助。

记者在司机版界面上发现，无障碍司机接到导盲犬使用者发出的订单时，语音播报提示司机：该订单为无障碍出行订单，乘客是盲人，携带导盲犬， 完成订单后将获得10元导盲犬无障碍服务奖励。此时司机接单页面也会显示“乘客视觉障碍有导盲犬”。

据了解，截止目前，已有超过180万滴滴司机师傅完成了“无障碍服务”认证，认证后的司机须承诺不拒载携带导盲犬的乘客，并为他们提供力所能及的协助。司机在服务导盲犬用户后，会获得荣誉勋章以及每单10元的额外奖励。

中国盲协主席李庆忠表示，国家非常重视无障碍环境建设，安全、顺利出行是视障人士工作、学习和参与其他社会活动的前提条件。“期待滴滴出行的模式，能切实为视障人士提供更精准、更贴合需要的服务，也希望滴滴积累的经验能推广给更多的企业。“

滴滴企业社会责任负责人罗真真表示，除了已经上线的导盲犬无障碍，和正在与盲协合作开发的视障用户无障碍之外，还将持续听取社会各界的意见，将无障碍出行服务逐步扩展到听障、肢体残障等更多群体。同时，继续做好老人打车的服务。围绕“滴滴老年版”，计划通过社区教学和志愿者服务等形式，结合老人出行优惠补贴，支持老年人能用、会用、敢用、想用网约车方便出行。未来，滴滴将在特定场景下为老年人提供优先派单和优良保障服务，同时老年人电话叫车热线也将接入交通部95128电话叫车热线，为老年人提供更便捷、更贴心的服务。

(责编：刘佳、章斐然)