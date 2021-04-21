人民网记者 毕磊

“一条人工换成机械臂，一条流水线就减少了5个工站、平均每台机器节约组装工时30秒，节省下来的代工费高达百万。”位于北京亦庄的小米智能工厂是小米用互联网赋能制造业的产物，可实现全厂生产管理过程、机械加工过程和包装储运过程的全程自动化无人黑灯生产。

根据规划，小米智能工厂设计年产能达百万级，除作为小米高端旗舰专用生产线，还在新工艺试制开发、预研项目、标杆标准工艺输出、自动化装备研发着重发力，是小米高端产品试验田。

事实上，近期国内科技企业已经纷纷行动起来，发力科技攻关。有业内专家表示，类似小米智能工厂这样的“智能制造”真正深入制造业深层领域，而以“智能制造”为前提的高端制造产业，将有助于为未来“新实体经济”夯实地基。

打响全面科技攻坚的“发令枪”

今年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，也打响了全面科技攻坚的“发令枪”。全文提出，加强原创性引领性科技攻关，在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准一系列前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。“远景目标”展望2035年，我国将基本实现社会主义现代化，在关键核心技术领域实现重大突破，进入创新型国家前列。基本实现新型工业化，建成现代化经济体系。

目前，我们国家在科学技术领域的发展已经进入“快车道”。据国家发改委2020年底的数据显示，在刚刚过去的2020年，科技进步对于我国经济增长的贡献率已上升到60%以上。但同时，我国在科技领域仍面临诸多瓶颈。其中尤以关键核心技术和装备受制于人，也就是我们通常所说的“卡脖子”问题，较为突出。

对此，《人民日报》3月24日发表文章，提出应充分发挥企业在科技创新、科技攻关方面的主体作用。文章指出：“应对当前局势，应加快整合创新资源，将有关政府部门、企业界、科技界以及其他社会力量纳入创新网络，加强统筹协调、信息共享和创新合作，形成强大合力。同时，应充分发挥企业的主体作用，鼓励企业创新。”

事实上，“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，也已经明确提到了企业在科技攻关中的地位问题，表示应完善技术创新市场导向机制，强化企业创新主体地位，促进各类创新要素向企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。通过完善标准、质量和竞争规制等措施，增强企业创新动力。

突破“卡脖子”问题 企业加速科技成果转化

进入2021年以来，各地科技企业明显加快了科技研发的节奏，尤其是在半导体研发、芯片制造等环节，相继取得一系列重大进展。

半导体器件，作为我国遭遇“卡脖子”比较集中的领域，每一项研究成果，都格外引人关注。据媒体报道，近期一批相关研发成果集中出炉。如南大光电自主研发的ArF（193nm）光刻胶交付使用、清华大学物工系在EUV光刻机方面实现研发突破、小米影像芯片“澎湃C1”的推出等，都引发了普遍关注。这其中，小米折叠屏手机MIX FOLD不仅搭载自研影像芯片“澎湃C1”，且全部在智能工厂实现批量生产，在同类科技创新成果中尤为突出。

据媒体报道，这款旗舰手机搭载的“澎湃C1”自研图像信号处理芯片，是小米耗时2年，前后投入1.4亿元研发费用完成，可实现更快的自动对焦，大幅提升在暗光条件下的拍摄效果。而这款手机采用了液态镜头，则可以更加从容地实现3X光学变焦、最高30X长焦、3cm的微距对焦。

小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示，自小米第一款芯片推出，已经时隔七年，小米的造芯之路从未停止。“这一款澎湃C1是小米芯片之路上的一小步，也是小米影像技术的里程碑。为用户提供更出色的体验，我们探索的脚步不断，澎湃的涛声永不停息。”雷军在发布会上也慷慨陈词。

业内人士指出，ISP虽然只是一颗小芯片，但技术含量却不小，小米是国内仅有的两家能量产自研ISP的手机厂商。此次小米折叠屏手机MIX FOLD完全实现智能制造，不仅仅说明我国制造业已经真正走上智能化产业升级的“快车道”，更为“科技攻关”奠定了坚实的实业基础。

现阶段，折叠屏手机产品的自主可控的生产制造，将直接提振制造业的信心和决心，作为小米旗下最高端的产品自主量产正印证了小米冲击高端市场的决心。

作为目前市售最大屏幕的折叠屏手机之一，小米MIX FOLD发售之后即热销，用户使用折叠屏手机在大屏上获得商务办公、娱乐影音的体验。

科技创新正在驱动智能制造的升级，同时科技创新正通过“好产品”提升我们办公的效率和生活的质量。

科技创新驱动 加速智能制造转型升级

当前，产业升级成为经济高速发展的必然话题。

工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，当前，新一轮科技革命和产业变革的不断深入、新一代信息技术和制造业的加速融合正在不断地突破新技术、催生新业态，可以说，发展智能制造抢占全球未来产业发展的制高点已成为各国的共识。而经过多年的培育，目前我国的智能制造发展已经从初期的理念普及、试点示范阶段，进入到当前深入实施全面推广阶段，形成了试点开发引领、工序两端发力、多方协同推进的良好局面。

据记者了解，日前在北京亮相的小米折叠屏手机MIX FOLD，其生产过程完全在北京经开区内的小米智能工厂实现，全程没有人工参与，充分体现出“智能制造”在提高生产效率、保障标准化生产、提升生产质量方面的产业优势。小米智能工厂拥有多项核心自研技术，包括自研板测系统、中央调度控制平台、自动标定视觉算法等。而在具体生产过程中，如同雷军称，“除了上料、下料的过程，产线上一个人也没有。”

事实上，智慧工厂、智能制造，近年来屡屡见诸报端，已经成为当前中国制造业领域的“核心热词”之一。据媒体报道，从大的趋势看，我国科技革命与经济转型交织在一起，智能化既是科技革命的重要突破，也是产业转型的重要方向。抓住智能化的趋势，是拓宽产业升级路径的重要方向，在这个领域，我国还有相当大的空间。

下一个十年，智能制造将进一步助力中国品牌的崛起。据雷军透露，小米产业基金已投资了超过70家半导体和智能制造的公司，小米未来要做的是"制造的制造"，帮助更多制造型企业实现智能制造。

专家表示，中国企业已逐渐成为全球创新的主体，要增强企业创新引领作用，抢抓数字经济发展机遇，充分发挥“中国创新之力”带动全球产业升级的巨大推动力，增强定义产品、市场、商业模式的能力，带动消费升级。

(责编：刘佳、章斐然)