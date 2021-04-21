人民网北京4月21日电 （王仁宏）享有基本公共服务是公民的基本权利，保障人人享有基本公共服务是政府的重要职责。近日，经国务院批复同意，国家发展改革委联合20个部门印发了《国家基本公共服务标准（2021年版）》（以下简称《国家标准2021》）。

公共服务标准，是一项基础性保障工作，涉及到教育、住房、医疗等生活的方方面面，与人民群众息息相关。4月21日，在国务院新闻办公室举行的《国家基本公共服务标准（2021年版）》发布会上，来自国家发展改革委、教育部、民政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家卫生健康委等相关部委负责人齐上阵，对标准所覆盖的人群范围、服务内容、责任划分等信息进行解读。

4月21日，国务院新闻办公室举行《国家基本公共服务标准（2021年版）》发布会。 来源：国新网

国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，制定出台《国家标准2021》，明确基本公共服务的底线标准，是国家向人民群众作出的庄严承诺，是健全完善国家基本公共服务体系的基础性工作。有利于保障和改善基本民生，推进国家治理体系和治理能力现代化，让全民共享发展成果。

遵循“应有尽有”“承诺必达”基本原则

“十三五”以来，我国基本公共服务制度体系建设和基本公共服务均等化工作取得了一系列突出成就，逐步形成国家基本公共服务标准为基础的基本公共服务标准体系，服务设施更加完善，区域城乡更加均衡，社会兜底能力和保障水平显著提高。

数据显示，截至2020年底，城乡居民最低生活保障平均标准分别达到人均678元/月和人均5962元/年，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险的参保人数分别达到了9.99亿人、13.6亿人、2.17亿人和2.68亿人。

当前，站在新的历史起点上，立足实现社会主义现代化强国的新目标、新任务，党的十九届五中全会对推进基本公共服务均等化工作作出了新的部署，明确提出“到‘十四五’末基本公共服务均等化水平要明显提高”“到2035年基本公共服务要实现均等化”的目标。

国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，此次《国家标准2021》的起草，明确了现阶段国家提供基本公共服务项目的基础标准，成为各地履行基本公共服务职责和人民享有相应权利的重要依据，是以标准化推动基本公共服务均等化的重要举措。

根据介绍，此次《国家标准2021》对服务项目的确定，在统筹考虑需求与可能平衡的基础上，主要依据“应有尽有”“承诺必达”两个基本原则。在内容设置上，《国家标准2021》共包含“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障”9个方面、22大类、80个服务项目。每个项目均明确服务对象、服务内容、服务标准、支出责任、牵头负责单位等。

“凡是党中央、国务院文件明确的，我国公民应该享有的基本公共服务项目应入尽入，原则上做到全覆盖、不漏项，并进一步细化了服务标准，坚决兜住兜牢基本民生底线。”赵辰昕说。

标准表述更“接地气” 服务内容一目了然

与“十三五”国家基本公共服务清单相比，《国家标准2021》作了哪些调整？

此次《国家标准2021》站在人民视角，以服务对象作为分类标准，分9个方面对基本公共服务项目进行了重新梳理。在每一项服务内容的表述方式上，《国家标准2021》按照服务对象、服务内容、服务标准、服务标准等五方面依次呈现，服务内容更加直观，一目了然，方便公众查阅。

“老有所依”章节明确了各项基本保障服务的对象、内容、标准等事项。 来源：《国家基本公共服务标准（2021 年版）》

例如，根据“老有所养”分类，未来65岁及以上的老人均可享受“老年人健康管理服务”，在未来享有每年一次的生活方式和健康状况评估、中医体质辨识和中医药保健指导等服务。

此外，《国家标准2021》在儿童关爱服务等方面作出了相应的规定，明确儿童关爱服务包括特殊儿童群体基本生活保障，困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护。

据民政部规划财务司司长冯亚平介绍，目前全国有6万名集中养育孤儿，平均保障标准为每人每月1611.3元，有13.4万名社会散居孤儿，平均保障标准为每人每月1184.3元。有25.3万名事实无人抚养儿童纳入保障范围，保障标准由各地按照与孤儿基本生活费标准相衔接的原则确定，中央财政通过转移支付对上述资金给予补助。

值得注意的是，此次《国家标准2021》将慢性病患者健康管理服务项目纳入其中。据国家卫生健康委基层司负责人高光明介绍，当前慢性病已经成为了危害我国人民群众身体健康的一个重大公共卫生问题。具体到高血压、2型糖尿病的公卫项目当中，《国家标准2021》明确，由财政出资，35岁以上常住居民患者的健康管理将由医疗服务体系免费提供。患者可就近到辖区的社区卫生服务机构或乡镇卫生院、村卫生室获得相应的免费健康服务。

当然，随着经济社会的不断发展，人民群众生活需求的不断提升，基本公共服务保障也并非一成不变。如何变？则需根据国家经济社会发展情况，在满足人民群众基本生活需要与国家财政保障能力之间找到最佳平衡点。

按照有关要求，《国家标准2021》原则上每5年将结合基本公共服务相关规划的编制，在全面评价评估基础上对标准水平进行集中统一调整。期间，还将结合重大政策出台、规划中期评估等，适时就个别领域基本公共服务项目和标准进行动态有序调整。

“国家发展改革委将会同有关部门积极做好标准信息公开共享工作，及时向社会公开各项基本公共服务标准变动情况，方便群众参与标准监督实施、维护自身权益。”赵辰昕说。

标准如何实施？多部委表态

根据有关通知，各地的基本公共服务具体实施标准应在《国家标准2021》印发后6个月内完成。在发布会上，教育部、民政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、文化和旅游部等多个部委负责人纷纷表态，为标准落地提供政策方向，确保各地将最适合人民群众的基本公共服务送到老百姓的身边。

民政部规划财务司司长冯亚平:

一老一小是社会普遍关注的最大的民生问题。下一步，民政部将加大工作力度，积极会同有关部门，推动落实《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》和《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》，有效保障特殊儿童群体、困境儿童保障和农村留守儿童合法权益，促进其健康成长。

在老年人福利补贴方面，民政部将联合有关部门，制定并发布老年人能力评估国家标准，统一开展老年人能力评估；进一步完善老年人福利补贴制度；鼓励有条件的地区对老年人福利补贴提标扩面，不断增加制度的含金量；同时，不断推进工作的精准化、规范化、便捷化，争取在今年年底前所有地区都开通亲友代办和线下办理，解决因智能化技术应用给老年人申领补贴带来的困难。

教育部全国学生资助管理中心主任陈希原:

学生资助是一项需要长期抓好的工作。下一步，教育部将全面提升学生资助的服务水平，进一步织密扎牢学生资助保障网。适时调整资助范围和资助标准，进一步完善资助政策，规范学生资助管理制度。同时，在精准资助上下功夫，努力在预算分配、资助对象、资助标准、资金发放时间等方面实现精准资助，并在教育教学的各个环节、各个方面对家庭经济困难学生给予重点帮扶，形成全员参与、各部门配合、各教育教学环节统筹协调的资助育人机制，促进家庭经济困难学生更好地成长成才。

人力资源社会保障部规划财务司司长张立新:

下一步，我们将围绕《国家标准2021》，通过进一步细化人社服务事项，优化服务流程；完善标准实施相关政策，提高服务保障能力；开展人社领域基本公共服务标准化试点，不断提升人社领域基本公共服务科学化、专业化水平等三方面举措，推动劳动就业服务标准化工作，确保服务落实落地。

住房城乡建设部住房保障司负责人潘伟：

在保障基本住房需求方面，《国家标准2021》明确了公租房保障、城镇棚户区住房改造和农村危房改造三项基本公共服务项目，为保障困难群众基本住房需求提供了有力保证。

下一步，住建部将会同有关部门切实组织实施好《国家标准2021》相关服务项目，从公租房、棚户区改造、农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造等方面入手，不断加大对城镇低保、低收入住房困难家庭，农村低收入等群体等的保障力度。同时，对农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户给予支持，逐步建立农村低收入群体住房安全保障长效机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村全面振兴奠定坚实基础。

文化和旅游部公共服务司负责人闫晓东：

《国家标准2021》进一步明确了目前阶段我国基本公共文化服务的主要范围，即公共文化设施免费开放、送戏曲下乡、收听广播、观看电视、观赏电影、读书看报、少数民族文化服务和残疾人文化体育服务等八个方面的内容。

下一步，文化和旅游部将积极配合发展改革委等部门，共同推动省级人民政府尽快出台实施标准，进一步细化、量化公共文化服务标准和支出责任。健全完善公共文化服务保障机制，充分发挥中央和地方两个积极性，提高财政资源配置效率和使用效益。同时，配合发展改革委加强对文化项目实施情况的监督监测，并适时对完善相关指标提出建议，不断提升群众文化权益的保障水平。

(责编：王仁宏、章斐然)