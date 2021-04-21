财政部：一季度全国财政收入同比增长24.2% 实现恢复性增长
2021年04月21日18:15 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者王震）4月21日，财政部召开2021年一季度财政收支情况网上新闻发布会。财政部介绍，一季度，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%，与2019年同期相比增长6.4%，两年平均增长3.2%，实现恢复性增长，符合预期。
全国一般公共预算收支情况
1-3月累计，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%。其中，中央一般公共预算收入26902亿元，同比增长27.2%；地方一般公共预算本级收入30213亿元，同比增长21.7%。全国税收收入48723亿元，同比增长24.8%；非税收入8392亿元，同比增长20.7%。
1-3月累计，全国一般公共预算支出58703亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出6676亿元，同比下降6.9%；地方一般公共预算支出52027亿元，同比增长8.1%。财政部介绍，“三保”等重点支出增长较快，其中，教育、卫生健康、社会保障和就业支出分别增长13.8%、8.3%、6.1%。
全国政府性基金预算收支情况
1-3月累计，全国政府性基金预算收入18605亿元，同比增长47.9%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入926亿元，同比增长32.9%；地方政府性基金预算本级收入17679亿元，同比增长48.8%，其中,国有土地使用权出让收入16467亿元，同比增长48.1%。
1-3月累计，全国政府性基金预算支出17331亿元，同比下降12.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出176亿元，同比下降9.2%；地方政府性基金预算相关支出17155亿元，同比下降12.3%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出15653亿元，同比增长24.5%。
(责编：王震、章斐然)
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