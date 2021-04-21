人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

财政部：一季度全国财政收入同比增长24.2% 实现恢复性增长

2021年04月21日18:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月21日电 （记者王震）4月21日，财政部召开2021年一季度财政收支情况网上新闻发布会。财政部介绍，一季度，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%，与2019年同期相比增长6.4%，两年平均增长3.2%，实现恢复性增长，符合预期。

全国一般公共预算收支情况

1-3月累计，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%。其中，中央一般公共预算收入26902亿元，同比增长27.2%；地方一般公共预算本级收入30213亿元，同比增长21.7%。全国税收收入48723亿元，同比增长24.8%；非税收入8392亿元，同比增长20.7%。

1-3月累计，全国一般公共预算支出58703亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出6676亿元，同比下降6.9%；地方一般公共预算支出52027亿元，同比增长8.1%。财政部介绍，“三保”等重点支出增长较快，其中，教育、卫生健康、社会保障和就业支出分别增长13.8%、8.3%、6.1%。

全国政府性基金预算收支情况

1-3月累计，全国政府性基金预算收入18605亿元，同比增长47.9%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入926亿元，同比增长32.9%；地方政府性基金预算本级收入17679亿元，同比增长48.8%，其中,国有土地使用权出让收入16467亿元，同比增长48.1%。

1-3月累计，全国政府性基金预算支出17331亿元，同比下降12.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出176亿元，同比下降9.2%；地方政府性基金预算相关支出17155亿元，同比下降12.3%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出15653亿元，同比增长24.5%。

(责编：王震、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：一季度全国财政收入同比增长24.2% 实现恢复性增长
　　人民网北京4月21日电 （记者王震）4月21日，财政部召开2021年一季度财政收支情况网上新闻发布会。财政部介绍，一季度，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%，与2019年同期相比增长6.4%，两年平均增长3.2%，实现恢复性增长，符合预期。…
推动制造业升级 国内企业为科技攻坚打下坚实基础
　　“一条人工换成机械臂，一条流水线就减少了5个工站、平均每台机器节约组装工时30秒，节省下来的代工费高达百万。”位于北京亦庄的小米智能工厂是小米用互联网赋能制造业的产物，可实现全厂生产管理过程、机械加工过程和包装储运过程的全程自动化无人黑灯生产。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部