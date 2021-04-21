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北京发布知识产权十大典型案例

2021年04月21日18:26 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月21日电（记者陈旭、阳娜）记者从北京市市场监督管理局获悉，北京21日发布2020年度知识产权领域执法十大典型案例，主要涉及商标侵权、假冒专利、侵犯专有权、恶意注册等行为，不断提高知识产权执法力度。

　　此次公示的十起案件，主要涉及注册商标专用权案、恶意注册商标案、销售假冒专利产品案、未经许可生产案等。其中，在未经许可从事第三类医疗器械生产活动、生产未取得医疗器械注册证的第三类医疗器械案中，北京良润生物科技有限公司未取得医疗器械生产许可证及注册证，从事核酸检测试剂盒的生产活动，涉案试剂盒货值金额8.2万元。相关部门责令其立即停止违法行为，没收违法所得3.8万元，并处罚款123万元。

　　据悉，本次通报案件包括多起注册商标专用权商品案，呈现出利用外卖平台、直播平台、网购平台等多个网络平台销售“贴标”假冒商品的特点。当事人均受到责令限期改正、罚款、没收违法所得等严厉处罚。

　　此外，“北京2022年冬奥会会徽”奥林匹克标志专有权案中，当事人未经许可在自设网站发布含有冬奥会会徽图形标识的商业宣传视频，侵犯了国际奥委会和北京冬奥组委对北京2022年冬奥会会徽享有的专有权，北京市市场监管局责令其停止侵权行为，并做出罚款30万元的行政处罚。

　　据悉，2020年度，北京市市场监管部门查处侵权假冒和产品质量违法案件1723件，罚没款5600余万元，捣毁窝点8个，移送司法机关24件，为首都经济社会高质量发展提供了保障。

(责编：郝江震、白宇)

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