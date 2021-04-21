人民网北京4月21日电 （记者王震）4月21日，财政部召开2021年一季度财政收支情况网上新闻发布会表示，财政部将会同有关部门进一步落实落细减税降费政策。

财政部介绍，当前我国经济呈现稳定恢复增长态势，但基础还不牢固。按照今年《政府工作报告》的部署要求，综合考虑财政可持续和实施助企纾困政策需要，财政部会同有关部门进一步优化和落实减税降费政策，提升政策实施效果，让企业有更多获得感。具体措施包括：

一是继续执行制度性减税政策。近年来出台的降低增值税税率、增值税留抵退税、个人所得税专项附加扣除等制度性减税政策继续实施，政策叠加效应持续释放。

二是阶段性的减税降费政策有序退出。对2020年出台应对疫情的阶段性减税降费政策分类调整、有序退出。适当延长小规模纳税人减征增值税等政策执行期限，保持对经济恢复的必要支持力度。对涉及疫情防控保供等临时性、应急性政策，到期后停止执行。

三是突出强化小微企业税收优惠。在落实好小微企业普惠性减税降费政策的同时，进一步加大小微企业和个体工商户的税收减免力度，将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元；对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。

四是加大对制造业和科技创新支持力度。延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%，激励企业加大研发投入。对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额。

五是继续清理规范收费基金。取消港口建设费，降低航空公司的民航发展基金征收标准。加大各类违规涉企收费整治力度，严控非税收入不合理增长，防止弱化减税降费政策红利。

财政部表示，下一步，将加强部门协同配合，推进减税降费信息共享，跟踪做好效果监测和分析研判，及时研究解决企业反映的突出问题。强化政策宣传解读，提高政策知晓度，帮助企业用足用好政策。加强对地方指导和督促力度，严肃组织收入工作纪律，坚决不收过头税费、坚决防止搞集中清欠，把各项减税降费措施落实到位。

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