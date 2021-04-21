琼岛之滨，春和景明，因新冠肺炎疫情推迟一届的博鳌亚洲论坛2021年年会本月18日正式开幕，成为2021年全球首个以线下会议为主的大型国际会议。今年恰逢博鳌亚洲论坛成立20周年，正如论坛秘书长李保东所言，此次会议具有承上启下的重要意义。

面对国内外形势出现的深刻变化，博鳌亚洲论坛2021年年会的主题确定为 “世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”，下设“拥抱产业变革”“与新技术共舞”等板块，聚焦科技创新对中国乃至全球发展的重要驱动作用。

作为博鳌亚洲论坛的创始会员，三星在中国也有一家几乎与论坛同岁的研究机构——三星电子北京研究院。作为三星在华设立的首个研究机构，三星电子北京研究院不仅参与并见证了中国通信行业的快速发展，也成为了三星在中国技术研发转型的一个缩影。

聚焦通信产业，领跑成为行业先锋

三星电子北京研究院的设立与成长同中国通信产业可以说是同频共振。2000年10月，三星电子北京研究院成立，其初衷就是服务中国本土，与同业者一道推动中国通信产业的发展。

当时中国通信行业正在研发第三代移动通信标准TD-SCDMA，这也是第一个由中国提出的无线通信国际标准。成立同年，三星电子北京研究院就设立TDD标准化课题，加入中国TD-SCDMA论坛，全面参与TD-SCDMA以及相应终端和网络设备的全领域研发。

对于中国通信行业而言，3G无疑是一次跨越，正如业内人士常说的，“中国3G突破，4G同步，5G赶超”。在移动通信技术的迭代升级中，三星与三星电子北京研究院均积极参与技术研发、标准制定、移动终端商用化等环节，为中国乃至全球的新一代移动通信发展做出贡献。

随着世界各国在2019年相继开启5G商用，其已经成为第四次工业革命的核心基础设施，而早在2013年，5G就已经被三星电子北京研究院确定为研发重点。凭借广阔的产业布局、深厚的技术积累以及前瞻性的发展眼光，如今的三星早已成为5G领域的领跑者。

以目前备受业界关注的毫米波技术为例，该技术自国际电信联盟（ITU）于上世纪70年代发布相关规划以来，很长时间内没有公司进行商用化研发，直到2013年三星率先开始毫米波测试。2018年的平昌冬奥会上，三星的毫米波技术首次在世界面前亮相，并随后在美国市场率先实现商用。“洞察趋势，敢为人先”，这是业界对于三星在毫米波领域成果的评价。

之所以被公认为5G领域的“第一梯队”，不仅是因为三星的技术，更是因为其在标准制定层面的话语权。2016年4月，三星主办了5G立项以后的第一次3GPP会议，正式启动5G标准化工作。2018年5月，三星再一次主办了3GPP会议，成功完成5G标准第一版的标准化工作。

根据独立专利分析公司IPlytics发布的数据，截至2021年2月，三星电子申报的5G核心标准全球占比18.52%，在5G领域的标准专利储备位居前列。

面向未来，三星于去年7月发表6G白皮书《下一代超连接体验》，勾勒出沉浸式扩展现实（XR）、高保真移动全息图像、数字孪生等崭新技术的面貌。而三星预计，6G标准的完成和最早的商业化或将在2028年，大规模商业化或在2030年。提前8年甚至10年探索6G技术研发，显示了三星在通信领域深厚的技术积累与不断瞄准未来前沿技术的创新精神。

押注人工智能，前瞻性研究实现转型

如果说从3G到5G是技术发展规律推动下，通信行业发展的必由之路，那么三星电子北京研究院多年来在人工智能（AI）领域的巨大投入，则是其作为一家研究机构的前瞻性抉择。

2002年，成立不到两年的三星电子北京研究院设立AI课题，组织语音识别、计算机视觉、语言理解等领域的研究人才成立项目组，开始进行AI课题研究。2010年，三星电子北京研究院扩大模式识别、大数据等人工智能技术领域的布局，并逐渐转型为未来移动通信和人工智能双驾齐驱的三星全球研发版图中的前沿研究中心。

随着智能手机逐步普及，三星电子北京研究院的人工智能技术陆续“开花结果”，进入商用阶段。2013年，研究院将人工智能确立为与5G并列的另一研发重点，研发团队开始全面拥抱深度神经网络技术，并从手写识别开始，陆续在语音识别、人脸识别、机器翻译等数十项应用领域，全面研发推进深度网络技术。2014年，三星电子北京研究院人脸检测和识别取得全球TOP1性能，并在Smart TV实现商用。

20年角色循环，顺应时代发展格局

回溯三星电子北京研究院20多年的发展历史，可以发现其角色正在形成一个循环：最初，研究院凭借三星深耕通信行业的技术积累，助力中国3G建设；此后，与中国产学研各界展开合作，在新一代移动通信技术与人工智能领域做出本土化的融合创新；如今，研究院已深入参与5G标准制定，其人工智能技术搭载到三星终端上销往全球。

对于三星电子北京研究院而言，2013年是“循环”的重要节点。这一年，研究院确立以人工智能和5G为核心，向先进性技术研究所发展的新路径。不得不提的是，这样的转型有着非同一般的大背景：当时的中国开始产业转型升级之路，制定了向高端制造业转型的大方向，这也对三星等企业的在华发展提出新挑战。

也是在这一时期，三星在西安投资了半导体存储芯片项目，至今依然保持着改革开放以来中国电子信息行业最大的外商投资项目纪录。

如今，三星在北京、南京、西安等地共有8家研发中心，近4000名研究人员。研发布局涵盖通信、人工智能、半导体等领域。中国“十四五”规划对企业创新发展提出了新的要求，中国也在创新潮流中进入经济高质量发展的新阶段。而身为跨国科技龙头企业的三星在中国实现技术创新转型的自我探索，也是过去20年间中国经济转型升级的历史要求。如今的中国三星正在加快在华科技产业布局，加快技术更新迭代，深度参与中国科技产业建设，融入中国创新驱动进程，表达以科技服务中国，“做中国人民喜爱的企业，贡献于中国社会的企业”的愿景。环球时报记者 成仲

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