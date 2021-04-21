上汽荣威领导接受群访。受访者供图

4月19日，第十九届上海国际汽车工业展览会正式开幕。在本届以“拥抱变化”为主题的车展中，上汽荣威展直面产业变革和全新消费趋势，进行理念和产品的双重创新，融合科技与实用性，突显品牌的强劲动能。

据悉，本次上海车展荣威全新ME系列发布，ME系列首款车型全新SUV荣威鲸，直面年轻化的市场需求。此外，全新荣威RX5 PLUS、全新荣威i5、新荣威iMAX8等多款新车也同台亮相。

上汽集团乘用车公司副总经理孙亦炯表示，“荣威重新定义了出行国潮，随着市场发展，现在年轻的用户越来越多，产品、造型在时代不同发展阶段，用户审美观念不断转变。我们的新品更注重个性，更注重审美观念的变化，用不同于常态的造型，能够让大家满足自我。在产品命名方面，我们会根据年轻客户的需求获得大家的一些想法，去开发这些产品。”

在年轻一代成为消费主力的当下，用户对表达“自我”的共情需求攀升。上汽荣威洞察到每一个个体对出行的期待，推出全新ME系列和旗下首款车型荣威鲸，开启品牌年轻化升级新阶段。

上汽集团乘用车公司荣威品牌营销部总监兼市场及公关总监何明磊在谈到设计理念时说：“我们充分关注首购人群、新司机人群。刚开始开车的用户，怕的是哪些环节？比如倒车、停车、并道。在用户开车门的时候，如果后面的车行驶过来会形成一定的安全隐患，我们能够通过智能影像系统和雷达系统，把有可能碰到的场景以及安全隐患都进行分析，给出提示或者警报，这样停车、倒车也方便，并道也不怕了，针对用户痛点，给出契合的解决方案，让出行服务更多人。”

据介绍，新车ME系列的首款车型全新SUV荣威鲸为更个性、更年轻的用户而来，采用“律动唤醒”设计理念，拥有情绪唤起、显性智能、跨界思维三大专属设计观。通过参数化设计手段，彰显科技感、智能感，唤醒年轻用户的情绪。自上汽荣威新狮标焕新后，国潮也成为荣威的场景关键词，“相信通过全新的设计，这款车能跟当下的年轻消费者产生一些共鸣，也希望新车能够进一步助力品牌向上，能够成为上汽的一张’新名片’。”上汽集团乘用车公司产品规划部总监刘景安说。

本届上海车展，上汽荣威携4款新车亮相。随着全新荣威i5、全新荣威RX5 PLUS等新车的上市，上汽荣威将继续以国潮科技为用户出行赋能。同时，以全新SUV荣威鲸为开端，荣威全新ME系列将不断完善，秉持年轻进击的态度，加速品牌进化升级。上汽集团乘用车公司副总经理孙亦炯表示，“我们现在面对的客户是一群群伴随着中国综合实力快速崛起而成长的年轻人，买车对他们来说已经成为个人行为，更关注自我的需求，荣威确实在打造更高端的产品。但我们是要实现品牌的向上，我们之前打造国民车，但国民车并不代表没有个性，所以才会引出将来荣威产品将会越来越潮，做好国民车的同时向个性化转型。”

(责编：刘佳、吕骞)