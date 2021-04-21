新闻发布会现场。来源：国家市场监管总局

人民网北京4月21日电 （记者孙博洋）21日，国家市场监管总局举办了2021年第二季度例行新闻发布会。国家市场监管总局相关负责人就2020年食品安全监督情况以及2021年重点工作进行了介绍，并就公众关心的问题回答了记者的提问。

我国食安形势总体保持稳中向好的态势

民以食为天，食品安全关系到每一个人，需要用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责来守护。

市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长于军表示，食品安全监管是国家赋予市场监管总局的一项极其重要的职责。

记者了解到，2020年市场监管部门对市场上销售的全部34大类食品，按法定程序和食品安全标准等规定组织食品抽样、检验。覆盖生产、流通、餐饮不同环节，城市、乡村不同区域，线上、线下，国产、进口不同渠道，全年市场监管部门完成食品安全监督抽检638万余批次，总体不合格率为2.31%，与2019年基本持平。

市场监管总局食品抽检司副司长梁钢表示，2020年食品安全监督抽检数据显示，我国食品安全形势总体保持稳中向好的态势。“从食品类别看，日常消费量较大的米面油、肉蛋奶等大宗食品和婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、保健食品等30类食品抽检不合格率低于总体不合格率。消费者购物主要渠道之一的网购食品抽检不合格率为2.30%，与总体不合格率持平。”他说。

同时，梁钢表示，我国仍处于食品安全问题易发、多发期，一些食品安全问题仍需持续治理。“一是微生物污染、农兽药残留超标等问题仍较突出。二是个别食品类别的抽检不合格率较高。”梁钢对记者说。

严厉打击农村假冒伪劣食品

近年来，农村居民收入不断增长，消费能力不断提升，农村消费市场越来越活跃。与此同时，假冒伪劣产品尤其是假冒伪劣食品成为困扰农村消费市场的痛点之一。

为解决这一痛点，2020年11月，市场监管总局会同农业农村部、商务部、公安部、知识产权局、供销社等部门，印发了《农村假冒伪劣食品整治行动方案（2020—2022年）》，启动为期3年的专项整治工作，严厉打击食品中添加非食用物质、经营未经检验检疫的肉类、“三无”食品、“超过保质期”食品等人民群众深恶痛绝的违法行为。

市场监管总局食品经营司市场稽查专员陈谞向记者介绍到，截至2020年底，全系统监督检查农村地区食品生产经营主体509万户次，组织审核复查食品经营许可证239万家，发现问题6.8万个，监督落实整改6.3万个；组织监督抽检105万批次，其中监督抽检出不合格食品23476批次，核查处置20070批次。取缔无证无照生产经营主体4365户，吊销食品生产经营许可证120个，查处假冒伪劣食品案件28536件，查扣违法食品46万余公斤，货值约17751万元，罚没金额共计41246万元。向公安机关移送案件线索697件。

“今年，市场监管总局将在前期农村食品安全问题专项执法行动的基础上，重点推进农村食品生产经营行为规范行动，督促农村食品生产经营者全面落实食品安全主体责任，合法合规开展生产经营活动。” 陈谞说。

保持高压态势 继续净化保健食品市场

随着经济的发展和居民生活水平的提高，大众的健康养生意识也在不断提高，各类保健品尤其是保健食品成为很多人的日常所需，行成了规模巨大的消费市场。但保健品食品消费市场在快速发展的同时也出现了虚假宣传、非法添加等问题，甚至出现了涉嫌传销和违规直销等违法违规行为。

据了解，2020年4月以来，市场监管总局等7部门落实“四个最严”要求，实施了保健食品行业专项清理整治行动。

市场监管总局特殊食品司市场稽查专员张晋京向记者介绍说，在保健食品行业专项清理整治行动中，市场监管总局严厉打击保健食品非法添加、虚假宣传、传销和违规直销等违法违规行为，进一步推进保健食品注册和备案管理，指导各地严格保健食品生产经营监管，加强保健食品标签说明书管理，加大保健食品抽检监测力度，强化保健食品广告、网络监管，推动保健食品产业高质量发展。

张晋京表示，今年市场监管总局等7部门将继续贯彻落实“四个最严”要求，深入推进保健食品行业专项清理整治行动，坚持问题导向，突出重点环节，保持高压态势，持续净化保健食品市场秩序。

四项重点措施推动食品产业高质量发展

改革开放四十多年来，特别是党的十八大以来，我国食品工业飞速发展，无论是企业数量规模，还是食品种类和质量都有了很大提高。

据了解，目前，我国食品生产经营主体约1500万家，有获证食品生产企业约17.2万家。

市场监管总局食品生产司市场稽查专员毕玉安表示，食品产业虽高度发展，但仍存在法律意识不强、生产经营过程管理不完善、大中小企业发展不平衡、企业技术研发投入不足、产业链供应链不稳定、国际竞争力不足等问题。

毕玉安表示，“十四五”期间，推动食品产业高质量发展，市场监管部门将重点采取以下四项措施：

一是加强食品质量安全监管。按照“四个最严”要求，严格食品生产许可，加强食品生产监督检查，严厉打击食品安全违法行为，保障食品质量安全。

二是推动落实企业主体责任。督促企业重点落实好食品安全领导责任、食品安全管理责任、风险管控责任，检验检测责任和食品安全投入责任，确保食品生产持续合规，出厂食品质量安全。

三是提升食品质量安全水平。引导企业提升产业链、供应链控制水平，提升生产管理水平，提升产品创新研发水平，提升产品品质和品牌建设水平，以乳制品、肉制品为重点开展质量提升行动。

四是强化社会共治促进高质量发展。支持食品行业协会加强行业自律和提升质量标准，鼓励科研机构参与食品研发创新。畅通投诉举报渠道。支持新闻媒体开展舆论监督。通过社会共治，推动食品产业高质量发展。

(责编：刘佳、章斐然)