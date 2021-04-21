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市场监管总局发布食品抽查结果 餐饮店规模越小不合格率越高

2021年04月21日19:32 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者孙博洋）21日，国家市场监督管理总局召开第二季度例行新闻发布会。 发布会现场，市场监管总局食品抽检司副司长梁钢介绍了2020年食品安全监督抽检情况。梁钢在回应记者提问时表示，2020年，市场监管部门加大了对小餐饮、小吃店等抽检力度，抽检结果呈现餐饮单位规模越小、抽检不合格率越高的趋势。

在发布会上，记者了解到，2020年市场监管部门对市场上销售的全部34大类食品，按法定程序和食品安全标准等规定组织食品抽样、检验。覆盖生产、流通、餐饮不同环节，城市、乡村不同区域，线上、线下，国产、进口不同渠道，全年市场监管部门完成食品安全监督抽检638万余批次，总体不合格率为2.31%，与2019年基本持平。

梁钢表示，抽检数据显示，我国食品安全形势总体保持稳中向好的态势。“从食品类别看，日常消费量大的米面油、肉蛋奶等大宗食品和婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、保健食品等30类食品抽检不合格率低于总体不合格率。消费者购物主要渠道之一的网购食品抽检不合格率为2.30%，与总体不合格率持平。”梁钢说。

同时，梁钢表示，我国仍处于食品安全易发、多发期，一些食品安全问题仍需持续治理。“一是微生物污染、农兽药残留超标等问题仍较突出。二是个别食品类别的抽检不合格率较高。”梁钢对记者说。

2020年，受疫情影响餐饮业经历了一场寒冬。但市场监管部门对餐饮行业食品安全监管仍未放松。

梁钢向记者介绍说，2020年，市场监管部门加大了对小餐饮、小吃店等抽检力度，餐饮食品抽检不合格率为5.99%，主要不合格项目为微生物污染，呈现餐饮单位规模越小、抽检不合格率越高的趋势；蔬菜制品抽检不合格率为3.45%，主要是超范围超限量使用食品添加剂问题。

梁钢还介绍说，针对监督抽检发现的不合格产品，各地市场监管部门均已及时采取了封存、下架、召回等措施控制风险。“2020年，督促完成不合格食品核查处置任务13.60万件次，下架、封存、召回不合格食品3596吨，罚没金额10.93亿元。”他介绍到。

记者还在会议现场获悉，市场监管总局将于近期以通告的形式向社会发布各类食品2020年监督抽检详细情况。

(责编：刘佳、章斐然)

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