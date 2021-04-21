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第二轮第三批中央生态环境保护督察进入下沉工作阶段

2021年04月21日19:49 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者余璐）记者从生态环境部获悉，经党中央、国务院批准，第二轮第三批8个中央生态环境保护督察组于2021年4月6日至4月9日陆续进驻山西、辽宁、安徽、江西、河南、湖南、广西和云南8个省（区）开展督察。截至目前，各督察组均已进入下沉工作阶段。

在下沉工作阶段，各督察组根据前一阶段督察掌握的情况和聚焦的问题线索，重点下沉到地市（州），深入基层、深入一线、深入现场，督察地市级党委政府生态环境保护工作推进落实情况。期间，将针对重要问题线索开展现场勘察和调查取证，并就是否存在“一刀切”方式消极应对督察的情况开展检查，对生态环境保护不作为乱作为、不担当不碰硬，以及整改落实过程中存在的形式主义和官僚主义问题，加强针对性调查核实，做到见人见事见责任。

各督察组将继续推动解决群众反映突出的生态环境问题，及时转办督办，加强抽查核实，开展实地回访并面对面听取人民群众意见。督促被督察地方有力有序推进边督边改，以解决具体生态环境问题来回应社会关切，以整改实际成效来取信于民，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

截至4月19日晚20:00，各督察组共收到群众来电、来信举报13478件，受理有效举报11039件，经梳理合并重复举报，累计向被督察单位转办9630件；被督察省份已完成查处1453件，其中立案处罚435家，罚款2580.97万元；立案侦查24件，拘留15人；约谈党政领导干部428人，问责党政领导干部96人。

第二轮第三批中央生态环境保护督察边督边改情况汇总表。 生态环境部供图

(责编：刘佳、章斐然)

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