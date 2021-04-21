人民网记者 车柯蒙

4月的上海，国家会展中心内人头攒动，一幅绘就未来出行图景的画卷在这里徐徐展开。

4月19日，第十九届上海国际汽车工业展览会如期开幕。作为今年全球第一个如期举办的A级车展，本届上海车展以“拥抱变化”为主题。在汽车产业全面向智能化、电动化、网联化、共享化转型的背景下，新能源汽车无疑是“拥抱变化”的典型代表。

在多重政策利好的加持下，中国新能源汽车产业迎来了前所未有的发展机遇。2021年第一季度，我国新能源汽车销量51.5万辆，同比增长2.8倍，比2019年同期增长72.2%。

在本届上海车展上，记者更直观感受到了行业发展的“加速度”：华为与北汽蓝谷联手打造的阿尔法S华为HI版燃爆现场；宝马iX国内首次实车发布；奔驰EQS首发，EQB、EQA等纯电系列车型在展台一字排开；宏光MINI EV敞篷版吸引着年轻消费群体的目光……普遍拥有超前设计理念、强悍性能和先进智驾科技的“新能源”车型，已成为各大展台的吸睛之作。

新能源赛道上，中国品牌不仅“有颜有料”，更自带硬核科技。在一汽红旗的展台，对标千万级超跑领域，全球仅限量发售70辆的新红旗超级跑车S9强势亮相，这台拥有V8T发动机和三电机混合动力技术的超级跑车，系统总功率超过1400马力，百公里加速低于2秒，最高车速超过每小时400公里；新入局的恒驰九车齐发，首次登陆上海车展，现场展出的智能网联、智能驾舱、3.0底盘架构都称得上黑科技满满；极狐阿尔法S共推出三款车型；比亚迪带来了全新纯电车型EA1，充满未来科技气息……

近年来，国产“造车新势力”强势入局，借着上海车展的舞台展现着自己的魅力。未来感十足的高合HiPhi X赚足了眼球；哪吒全新旗舰轿跑车型正式亮相；小鹏P5搭载来自Livox的车规级激光雷达，探测距离可提升至150米，配合上NGP系统，能够实现接近于自动驾驶级别的辅助驾驶；蔚来ET7定位于纯电动旗舰轿车，全身带有33个传感器，可实现高级别辅助驾驶……

新能源赛道，更是一场全产业链的接力。中国品牌跑出新能源赛道加速度，离不开芯片、电池、零部件、整车研发生产及营销服务等全产业链的协同发展，更离不开能源、交通、信息通信等多领域多主体共同参与。

可喜的是，在本届上海车展，记者也看到中国品牌在核心技术难题上取得的突破：黑芝麻智能发布国产车规芯片，算力达196TOPS；大疆旗下智能驾驶业务品牌大疆车载正式亮相，展出了智能驾驶解决方案及核心零部件，并与现场汽车产业上下游企业密切互动……

到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，高度自动驾驶汽车实现规模化应用……去年发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》为今后一段时期推动新能源汽车产业高质量发展指明了具体路径。近年来，我国相继发布了多项支持政策和举措，助力新能源汽车产业发展取得了积极成效，基础材料、基础零件、电机、电控、电池以及整车等各方面都取得了实质性突破。3月1日，工业和信息化部部长肖亚庆介绍说，我国新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一，累计销售550万辆。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。业内专家指出，目前，我国已成长起来一批新能源汽车品牌，在部分领域具有一定的竞争力。但面对未来需求与国际化竞争，我国新能源汽车核心技术创新能力仍有待加强、基础设施建设和产业生态尚需健全。汽车行业头部品牌应抓住时代机遇，加快提升自主创新能力，推动我国新能源汽车产业高质量发展，实现“弯道超车”。

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