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一季度全国财政收入恢复性增长

2021年04月21日20:03 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月21日电（记者魏玉坤、申铖）财政部21日发布数据显示，一季度，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%，与2019年同期相比增长6.4%，两年平均增长3.2%。

　　据财政部有关负责人介绍，一季度，全国一般公共预算收入实现恢复性增长，符合预期，主要是经济持续稳定恢复加上PPI涨幅有所扩大。

　　数据显示，一季度，中央一般公共预算收入26902亿元，同比增长27.2%；地方一般公共预算本级收入30213亿元，同比增长21.7%。全国税收收入48723亿元，同比增长24.8%；非税收入8392亿元，同比增长20.7%。

　　分税种看，一季度，国内增值税同比增长23.9%，与2019年同期相比下降5.3%，扣除2019年同期增值税税率不可比因素后，增长4%左右。国内消费税、企业所得税同比分别增长18.5%、12.7%，与2019年同期相比下降0.9%、1.7%，接近回升至疫情前水平。个人所得税同比增长19%，与2019年同期相比增长23.1%，除居民收入增长带动外，还与股权等财产转让收入和股息红利收入增长有关。

　　支出方面，一季度，全国一般公共预算支出58703亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出6676亿元，同比下降6.9%；地方一般公共预算支出52027亿元，同比增长8.1%。

　　这位负责人表示，一季度“三保”等重点支出增长较快，教育、卫生健康、社会保障和就业支出分别增长13.8%、8.3%、6.1%。

　　此外，数据显示，一季度，全国政府性基金预算收入18605亿元，同比增长47.9%；全国政府性基金预算支出17331亿元，同比下降12.2%。

(责编：郝江震、白宇)

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