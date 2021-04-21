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生态环境部：用好生态环境执法“利器” 深入打好污染防治攻坚战

2021年04月21日21:05 | 来源：人民网
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2021年全国生态环境保护执法工作会现场。人民网记者 余璐摄
2021年全国生态环境保护执法工作会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月21日电 （记者余璐）“加强生态环境执法工作至关重要，对解决群众身边突出生态环境问题，推动生态环境质量持续改善，发挥着不可替代的关键作用。” 20日，在2021年全国生态环境保护执法工作会上，生态环境部部长黄润秋表示，“十四五”时期，深入打好污染防治攻坚战，必须用好、用足执法这个“利器”和“重器”。

黄润秋指出，党的十八大以来，国家把生态环境保护摆在治国理政的重要位置，对加强生态环境执法作出一系列重大部署，特别是生态环境执法队伍正式列入国家综合行政执法序列，具有里程碑式的重大意义。生态环境执法工作是生态环境保护的基础性工作，是实现高水平保护的有力武器。加强生态环境执法是深入打好污染防治攻坚战的必然要求，也是推进生态环境治理体系和治理能力现代化的关键环节。

“生态环境执法队伍要敢于担当，勇于‘亮剑’，守护绿水青山，保障高质量发展。” 黄润秋谈到，“十四五”时期，生态环境保护工作面临着新形势、新任务、新要求，生态环境执法肩负的责任更加重大、使命更加光荣。

未来五年，生态环境执法怎么干？黄润秋用四个“聚焦”为“十四五”执法工作指明方向。他强调，一是聚焦健全体制机制，不断深化生态环境执法体制改革，实现“真垂管”“真综合”，积极构建以排污许可制为核心的固定污染源监督执法体系，持续巩固“大执法”格局，推进生态环境执法治理体系和治理能力现代化再上新台阶。二是聚焦主业铁腕执法，持续保持执法从严的高压态势，扎实做好重点领域执法检查，切实加强对环评机构、监测机构的监督执法力度。三是聚焦突出生态环境问题，着力优化重点区域大气监督帮扶，持续强化水生态环境攻坚任务，不断深化垃圾焚烧和清废专项行动，助力深入打好污染防治攻坚战再上新台阶。四是聚焦转方式提效能，全过程规范执法行为，推进执法全流程信息化，拓展非现场监管手段应用，推动规范执法智慧监督水平再上新台阶。

“要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，以生态环境保护综合行政执法改革为动力，以队伍能力建设为保障，以优化执法方式、提高执法效能为手段，保持严的主基调，不断完善严格规范公正文明的生态环境执法体系，着力打造生态环境保护铁军的主力军，为深入打好污染防治攻坚战、推动生态环境质量持续改善、促进经济社会高质量发展发挥重要的支撑保障作用。” 黄润秋说。

(责编：刘佳、章斐然)

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