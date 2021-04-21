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中国科技期刊卓越行动计划成效显著 29种期刊学科排名进入国际前10%

2021年04月21日21:30 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月21日电（记者张泉、温竞华）记者从20日举行的中国科技期刊卓越行动计划工作交流推进会上获悉，中国科技期刊卓越行动计划两年来取得积极成效，已有29种期刊学科排名进入国际前10%，12种进入前5%，8种进入学科前5。

　　“科技期刊是科技共同体不可或缺的学术交流平台，是高端人才的聚集地和青年人才的培养基地，是科技自立自强的重要支撑。在把我国建成世界主要科学中心和创新高地的征程中，科技期刊承载着重要使命。”中国科协党组书记、常务副主席怀进鹏说。

　　2019年，中国科协等七部门联合实施中国科技期刊卓越行动计划，遴选22种领军期刊及228种后备梯队重点建设，同时每年支持创办30种高起点新刊，建立动态监测、专家点评、培训交流等各项机制，推动期刊跨越式发展。2020年ESI顶尖论文全球排名前100的机构中，有78家机构在我国领军期刊发文共计1965篇，较2019年增长39%。

　　“我国飞速增长的学术产出为办出中国品牌的一流期刊增强了底气。”世界一流科技期刊建设专家委员会主任杨卫院士说，中国科技期刊卓越行动计划实施以来，一批期刊在办刊理念、标准规范等方面正快速与国际接轨，开放办刊也迈出了坚实步伐，向上发展态势已经显现。

　　怀进鹏表示，中国科技期刊要坚持“四个面向”，以服务科技强国建设为根本，努力争取高水平成果的首发权；要主动适应网络化、平台化、社交化等学术交流新特征，加快传统出版向知识服务、数字经济转型；要强化开放办刊理念，全面融入创新网络，扎根科技共同体，增强与产业界、媒体界的协同互动和与国际同行的交流合作；要始终把内容质量作为第一生命线，把人才建设作为根本保障，坚持出版伦理，做强办刊队伍。

(责编：郝江震、白宇)

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