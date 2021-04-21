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2025年我国新型储能装机规模将达3000万千瓦以上

2021年04月21日22:29 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月21日电（记者刘羊旸）国家发展改革委、国家能源局组织起草的《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》，21日向社会公开征求意见。

　　征求意见稿提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。

　　国家能源局有关负责人表示，储能是构建以新能源为主体的新型电力系统、促进能源绿色低碳转型、保障我国能源安全的重要装备基础和关键支撑技术。

(责编：郝江震、白宇)

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