自紫光展锐在2019年发布了首款5G基带芯片V510以来，已相继推出了两款5G智能手机芯片T7510和T7520。搭载T7510的5G智能手机已规模量产，采用全球首款6nm EUV工艺的5G芯片T7520已在今年初成功回片，在不到150个小时内，把主要流程一次打通，预计基于T7520的智能手机今年7月份量产上市。

截至目前，已有超过50款搭载展锐5G芯片的终端品类上市，在To B领域的行业应用案例超过百个，为物流、电力、采矿、交通、制造等行业的智慧化转型赋能。

在5G发展进入深水区的新阶段，展锐对5G移动平台进行系列化布局，将产品扩展为6系、7系、8系和9系，形成系列化的产品组合，针对不同的用户需求，提供差异化的产品，并正式发布5G产品全新品牌——展锐 唐古拉。

展锐唐古拉品牌下的6、7、8、9四个产品系列面向消费电子领域，6系定位为5G普惠，高速稳定的连接普及到更广泛的用众群体，提升移动互联网体验；7系产品体验升级，在性能、功耗、安全和生产力之间取得更佳平衡，为主流用户群体带来疾速、畅快的娱乐体验；8系主打性能先锋，提供高性能、长续航、高速连接；9系代表前沿科技，以更强劲的性能和技术优势，满足追求前沿技术和顶配品质的用户需求。展锐唐古拉5G产品系列针对需求多样化的用户群体而打造，助力智能终端厂商开发灵活的差异化产品。

新品牌体系下，已规模量产的T7510型号更名为T740，T7520型号更名为展锐唐古拉T770。同时展锐推出7系旗下功耗和性能更加均衡的5G芯片T760。

(责编：赵超、吕骞)