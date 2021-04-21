4月20日，北京，“智算神州·鲲泰领航”——神州鲲泰2021全国算力聚能之旅正式启动。在北京首站上，国内领先的云及数字化服务商神州数码与华为、统信软件、XSKY星辰天合、汇医慧影以及百余家生态企业、众多国内计算产业领先企业与行业专家，济济一堂，共同探讨多元算力时代技术创新、应用发展，携手并肩共话生态未来。

2020年，神州数码展开自主创新的全新布局，并基于鲲鹏架构完成“从0到1”的突破。目前，神州数码已以客户为中心，搭建产品、研发、解决方案、营销、运营、供应链、服务等完整业务体系，并在营销、生态等诸多方面取得丰富落地成果。2021年，神州数码将围绕多元算力核心技术培育完整的生态系统，持续打造自主创新产品及整体解决方案。

本次活动上，神州鲲泰新产品规划路线也正式发布，未来将围绕国产数据中心提供全栈的产品及解决方案，形成覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的四大产品体系，为云计算、大数据服务能力提供强大支撑，奠定神州鲲泰产品基础，以“鲲鹏”主板和“昇腾”主板为核心，为用户提供覆盖计算密集型、数据密集型以及人工智能等丰富计算场景的产品及解决方案。

此外，神州数码持续以服务创造价值，基于多年专业服务积淀，向客户输出高速响应、覆盖项目全生命周期的标准化服务。未来，将基于神州鲲泰系列自有品牌产品，打造“1+4+X”的服务生态全景图，构建涵盖ASP、CSP、CSSP、ICT学院的服务产业联盟，以之为支撑，面向广泛的行业及应用场景，向客户及合作伙伴提供咨询规划、应用集成、运维优化、人才发展等服务，通过持续的服务赋能，最终实现与产业生态的共同成长。

在生态层面，以全面赋能合作伙伴，做大做强产业生态为目标的神州鲲泰领“行”计划在本次活动上正式发布。结合地区鲲鹏创新中心合作、行业联盟、产业联盟等运作机制，有效协同产业各方制定相应的发展策略，达成产业共识。通过研究院、创新中心、适配中心、产业基地等组织推动合作伙伴间的交流与适配，加速孵化标准、使能行业应用，最终做大整体产业空间。活动现场，神州数码为8家一级经销商合作伙伴和10家授权经销商合作伙伴授牌，多方将共同努力，做大做强产业生态，推动多元计算产业向前发展。

计算产业生态圈中，整机厂商起着重要聚合作用。早在2019年，神州数码就基于自身能力对华为鲲鹏系列产品进行软件适配，2020年，神州数码与百余家生态伙伴及软硬件产品完成了适配。活动现场，神州数码联合软硬件合作伙伴，同台分享，共同助力产业发展。

本次活动上，华为计算产品线副总裁姜涛表示：2020年，华为秉承“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”的原则，与合作伙伴们展开了诸多领域的新合作。在神州数码等合作伙伴的鼎力支持下，鲲鹏计算产业、昇腾计算产业生态取得了长足发展。2021年，华为也将携手神州数码，在推动鲲鹏计算产业持续发展的基础上，在昇腾计算产业领域展开深度合作，持续打造更优质的产品和方案。在多元算力时代，在通用计算和AI计算等广泛的合作场景，赋能行业的数字化转型和发展，为数字化变革贡献力量。

华为计算产品线中国区产品管理部部长杨琴在“鲲鹏展翅 昇腾万里，共创行业新价值”主题演讲中谈到：在数字经济蓬勃发展的当下，算力为数字经济发展提供新动能，众多传统行业都亟待转型升级，AI计算有着极佳的发展机遇。华为坚持伙伴优先，立足开源，共建、共享、共治，通过持续的创新升级来更好应对业务场景的需求。华为与神州数码的合作由来已久，神州数码也是第一批基于昇腾的合作伙伴之一，未来华为将全方位使能合作伙伴，汇聚全产业创新力量，与合作伙伴共赢多样性计算产业生态。

计算产业的蓬勃发展离不开基础硬件设施企业与基础软件企业的相互适配与协同发展。在本次活动上，统信软件与XSKY星辰天合分别分享了自身在产业实践中的真知灼见，同时阐释了未来与神州鲲泰的合作规划。

统信软件技术有限公司战略合作部解决方案总监郝嘉斌表示，作为国内顶尖的操作系统研发团队，统信软件以提供安全稳定、美观易用的操作系统产品与技术解决方案为目标，满足不同用户和应用场景对操作系统的广泛需求。目前统信软件已完成与神州鲲泰产品的适配工作，期待能在未来的行业拓展中能与神州鲲泰有更深度的合作。

XSKY星辰天合是行业内知名的软件定义存储厂商，在多元算力架构的适配调优与联合解决方案创新中，与神州数码有着深度的合作。XSKY星辰天合（北京）数据科技有限公司产品战略副总裁吕磊谈到，XSKY星辰天合非常看好ARM架构在中国的发展，这个领域需要更多像神州数码这样的优秀企业加入，大家齐心协力，整个产业才能做大做强。在活动现场，神州数码与XSKY星辰天合发布神州鲲泰&XSKY高性能分布式存储联合解决方案，该产品方案继承了XSKY星辰天合原有SDS产品特性和优势，利用神州鲲泰服务器优秀的性能及稳定性来实现用户在异构存储节点上的数据平滑迁移。

目前，神州鲲泰系列产品已经在运营商、金融、政企、互联网、能源、教育、医疗、广电媒资等多个行业实现突破，搭乘“新基建”的东风，在厦门落地鲲鹏超算中心这一标杆案例，打造包含鲲鹏架构在内的多元算力超算中心。活动现场，围绕着超算中心与“新基建”的未来发展，神州数码邀请汇医慧影，从底层算力基础设施、专有云服务运营、产业实际场景应用三个维度全方位剖析超算中心的发展路径与规划。鲲鹏超算中心也以自身的独特价值持续为区域产业数字化转型提供力量。

据了解，接下来的两个月时间里，“神州鲲泰”将巡航全国二十多个城市：4月22日石家庄、4月27日上海、4月28日杭州……与来自全国各个区域的生态合作伙伴汇聚一堂，共建、共享、繁荣智能计算新时代。

(责编：赵超、吕骞)