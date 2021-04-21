在2021华为全球分析师大会上，华为董事、战略研究院院长徐文伟发布了迈向智能世界2030的九大技术挑战与研究方向，呼吁产学研精诚合作，以开放包容、协同创新的机制，汇集全人类的智慧和创新能力，满足人类发展的需求以及解决所面临的问题。

华为董事、战略研究院院长徐文伟发表主题演讲

人口与能源是人类社会发展的两大主题

联合国报告显示，到2030年，全球将有86亿人口，65岁以上的人超过12%，25岁以下的人口比例持续下降。人口老龄化和劳动力不足，成为社会发展的挑战。人们对健康的追求，希望活得好，活得长，走的安。

徐文伟说，全球能源消耗正以每年1.7%的速度增长。报告显示，自18世纪以来，人类能源消耗增长了22倍，其中化石能源占比高达85%，可持续发展的能源，是摆在我们面前的难题。

低碳化、电气化、智能化是可持续发展的必由之路

徐文伟预测，2030年，可再生能源占比超过50%；电气出行将成为主力，电动汽车销量占比超过50%；AI将改变一切，家用智能机器人使用率超过18%。ICT 技术在未来十年内，有潜力通过赋能其他行业，帮助减排全球碳排放的20%。

同时，我们对未来又充满着期待，不断的突破极限。

我们希望，摆脱身体的限制，提升感知能力。虽然手机现在已经达到100倍变焦，但是，离生物界的差距巨大。如蜘蛛，在物体轮廓和运动计算上远远超越人眼。那么，能否学习蜘蛛的眼睛？我们就可以制造出满足自动驾驶需求的更好的摄像头。

我们希望，超越生物的智慧，发展新型计算。现在人工智能广泛应用，但是深度神经网络训练困难，功耗大，有时却比不过蚂蚁。蚂蚁用0.2毫瓦的功耗，就可以做很多事，包括筑巢，交朋友，甚至打架和养蚜虫等，我们是否可以深入学习和借鉴生物的运作方式，从实现简单的智能开始发展。

我们希望，跨越空间的障碍，实现身临其境。当前5G通信，远远满足不了身临其境的交流诉求，我们要发展更快更低时延的网络，支撑真人级全息通信。

我们希望，拓展认知的极限，开发介观器件。科学家使用计算的方法，实现分子、原子层面的设计与组装，通过这种方式，实现大幅提升芯片、器件的性能。

从世界构成的三要素，理解未来的挑战与方向

物质、能量、信息是世界构成的三要素，是我们把握未来挑战和方向的出发点。物质是本源的存在，能源是运动的存在，信息是联系的存在。

下一个十年，联接数量将达到千亿级，宽带速度每人将达到10Gbps，算力实现100倍提升、存储能力实现100倍提升，可再生能源的使用将超过50%。围绕信息和能量的产生、传送、处理和使用，技术需要不断演进。

基于这些预测与假设，接下来我将谈谈未来十年的挑战和发展方向。

其中的挑战包括：定义5.5G，支撑未来千亿规模的多样性联接；在纳米尺度上驾驭光、实现光纤容量指数级增长；走向产业互联，网络协议必须优化；通用算力远远跟不上智能世界的需求，必须打造超级算力；从海量多模态的数据中高效地进行知识提取，实现行业AI的关键突破；突破冯诺依曼限制，构建百倍密度增长的新型存储；将计算与感知结合，实现多模交互的超现实体验；通过连续性的健康监测实现主动健康管理；构建智慧能源互联网，实现绿色发电、绿色储电和绿色用电等。

以开放包容、协同创新的机制，跨越挑战

为了满足人类发展的需求以及解决所面临的问题，我们需要汇集全人类的智慧和创新能力，必须以开放包容、协同创新的机制，跨越挑战。工业界必须与高校和科研机构紧密合作，用工业界的挑战和世界级难题牵引科学研究方向。

想象未来靠科幻，创见未来靠科技。必须把工业界的问题、学术界的思想、风险资本的信念，整合起来，协同创新，共同打造智能世界2030。

(责编：赵超、吕骞)