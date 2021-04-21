4月21日，OPPO广东移动通信有限公司与京东签署战略合作协议，双方将在中高端手机营销、IoT多品类运营、全渠道资源深度打通、产品规划和定制、高品质服务共建等方面展开全方位的深度合作。同时，OPPO和京东达成了共同战略合作目标，包括2021年OPPO在京东成交额实现同比增长170% 的短期目标，以及三年内OPPO在京东成交额实现复合年增长率100% 的中长期目标。此次合作的达成，将进一步助力OPPO全面提升电商平台能力，通过多品类智能产品的线上线下协同联动，为用户带来优质的产品与服务体验。

OPPO副总裁、中国区总裁刘波表示：“我们一直携手京东不断探索电商平台合作的新模式，升级用户的线上消费体验。此次战略协议的签署标志着我们进一步夯实与深化双方的合作关系，将通过双方资源及优势的协同互补，持续为用户创造新的价值。”

京东集团副总裁、通讯事业部总裁Daniel Tan强调：“作为长期战略合作伙伴，京东将从消费者心智、用户需求变革出发，把服务做到极致，携手OPPO为用户带来更多优质的产品，一站式换新体验。”

2021年3月，OPPO发布了色彩影像旗舰Find X3，凭借出色的产品力进一步打开高端市场。此次，OPPO携手京东也将聚焦在高端产品，通过战略资源投入、产品定制及深度联合营销等全方位组合拳，进一步加速高端市场破局。同时，基于万物互融的战略愿景，OPPO也将加强与京东开展穿戴、音频、电视等品类的战略合作，携手为用户带来智能融合的数字生活体验。

接下来，OPPO将入驻京东之家，覆盖更多用户，为OPPO用户提供更便捷的“小时达”即时消费体验。在产品方面，OPPO将针对京东平台用户的需求推出定制版本，并联合京东进行精准化数字营销。在售后服务方面，OPPO还将为京东用户定制专属创新服务，提供更优质的购物体验，提升京东平台的用户满意度。

(责编：赵超、吕骞)