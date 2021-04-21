原标题：长沙：“犇”向产业新高地

新春伊始，湘江鲲鹏项目两条生产线已全面复工复产，150余位员工全部返岗，2021年销售额预计突破20亿元；

2月20日，位于宁乡高新区的三一中起项目竣工投产，当天第一台130吨全地面起重机从其生产车间缓缓驶出；

2月23日，湘江新区占地约1400亩的中联智慧产业城挖掘机械智能制造园区，六大厂房主体工程全部完工，预计6月开园……

“十三五”期间，长沙经济总量实现历史性跨越，2020年实现地区生产总值12142.52亿元，同比增长4.0%，成功跻身万亿俱乐部，反超郑州，位列全国第15位。

面对疫情等多重因素，地处中南腹部的长沙逆势增长，令人瞩目。

在激烈的区域经济竞争中，长沙如何谋求新经济话语权？如何开高质量发展新局？如何在推动中部地区崛起中彰显新担当？

聚焦高地再出发

当前，新发展阶段下以数字经济为代表的新经济“新”潮涌动，长沙因时而动，不断求活求新求变，将数字转型、产业创新作为长沙发展新的增长极、城市新名片。

2020年，在奋力实施湖南省“三高四新”战略全面推进高质量发展大会上，长沙连续出台多个文件，其中3个三年行动计划——“制造计划”“创新计划”“开放计划”所对应的，正是“三高四新”战略中的“三个高地”——着力打造国家重要先进制造业、具有核心竞争力的科技创新、内陆地区改革开放的高地。

在“三高四新”战略指引下，以产业发展为抓手，长沙走出了一条“1云+N产业”的特色之路：1云是长沙构建起一个强大的“云+AI+物联网”的数字底座，作为支撑数字经济发展的“黑土地”；N产业是指基于“黑土地”，长沙大力推进传统产业转型升级和新兴产业培植创新齐头并进。

优势产业“翻身”

着眼于打造国家重要先进制造业高地，积极拥抱数字技术，赋能本地优势产业，长沙在智能制造、智慧医药等领域多点开花。

作为湖南乃至全国制造业的标杆企业，三一集团大力发展新能源、工业互联网等众多新型业务，积极拥抱数字技术应用。正如三一集团有限公司董事长梁稳根所讲的，面对工程机械和制造业数字化，三一集团要么“翻船”，要么“翻身”，不能实现数字化升级肯定就“翻船”，转型升级成功就会“翻身”。

可喜的是，三一集团成功地“翻了身”。三一集团与华为建立深度合作后，借助华为云技术能力，将服务器、网络等硬件设备与软件应用平台进行深度融合，全面支撑三一集团灯塔工厂智能制造平台制造运营管理系统的构建和运行，赋能工艺管理、计划排产、设备互联、质量管理、物流配送等多环节的智能化提升。尤其是在质量以及协同化管理决策方面，华为助力三一集团扎根行业化发展，将物联网技术与智能化应用深入到集团核心业务中。

在这样的创新应用环境下，三一集团通过GPU研发开发的设计桌面多达7500多个，OA办公桌面开发及应用超过10000个，个人管理终端数量由原有的200个增至2000个，大大提升了运维效率；同时Creo模型操作时间从10分钟缩短到2分钟，使得整体操作更流畅，业务上线时间大幅缩短。此外值得一提的是，其三年TCO下降了60%。

基于行业场景的数字变革不止发生在装备制造业。业务覆盖9省区，拥有6000+门店，至今已有20个年头的益丰大药房，如今也将业务“上云”，立足互联协同、开放赋能，将业务全面迁移或重建至华为云，改善运营效率，再造智慧门店，携手华为云实现医药零售模式转型。

新兴产业“加速”

立足于打造具有核心竞争力的科技创新高地，聚焦新兴产业，长沙奋发有为。

2019年9月，长沙与华为签订《鲲鹏计算产业合作框架协议》以来，鲲鹏生态在长沙加速布局。2020年4月，“湖南省鲲鹏生态创新中心”正式启用，围绕湘江鲲鹏整机软硬件适配、解决方案迁移、技术人才培养、上下游企业汇聚等支撑服务展开一系列工作，助力实现产业发展供需自闭环。在长沙“软件业再出发”征程中，鲲鹏生态系统不仅能帮助软件业发展壮大，还将在“三智一芯”等方面为长沙为湖南的优势产业全面赋能。

湘江新区是中部地区首个国家级新区，智能网联汽车产业作为其重点发展方向。2019年，湘江新区与华为签署智能网联汽车产业合作框架协议，依托华为5G、C-V2X标准、华为云和智能驾驶平台等领域的技术优势和伙伴资源，助推长沙成为全国乃至全球智能网联汽车产业生态集聚高地。湘江新区还携手华为部署自动驾驶云服务Octopus，降低智能网联研发企业的门槛，打造“智能驾驶第一城”。

马栏山视频文创园是湖南省推进科文融合战略的重要试验田。2019年，马栏山与华为、湖南联通、芒果TV四方签约战略合作，在5G、超高清、全景视频、大数据及人工智能等领域全面协作，共创马栏山智慧V谷。其中，马栏山携手华为及合作伙伴联合打造的高清视频产业云平台，对马栏山视频文创产业园的采、编、播、存、传全流程进行优化，使其制作周期缩短30%，制作成本降低20%。

伴随鲲鹏生态、人工智能、智能网联、视频产业云等项目相继落地，长沙正在积极打造强强联合下的创新生态，以此激活数字新兴产业的“化学反应”，最终形成独具长沙特色的发展新路径。

上善湘江水，智慧长沙城

新经济新潮涌动，新产业蓄势腾飞——“新新”向荣之长沙，正站在高质量发展新起点上，奋力直犇。

(责编：赵超、吕骞)