一季度
全国财政收入同比增长24.2%
2021年04月22日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月21日电 （记者曲哲涵）财政部21日公布今年一季度财政收支情况：全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%，与2019年同期相比增长6.4%，两年平均增长3.2%。财政部有关负责人表示，财政收入实现恢复性增长。
一季度，全国税收收入同比增长24.8%，与2019年同期相比增长4.3%，其中，国内增值税同比增长23.9%；全国一般公共预算支出58703亿元，同比增长6.2%，“三保”等重点支出增长较快，其中教育、卫生健康、社会保障和就业支出分别增长13.8%、8.3%、6.1%。
《 人民日报 》（ 2021年04月22日 01 版）
(责编：牛镛、胡永秋)
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