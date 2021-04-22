本报记者 刘 毅 申智林 游 仪 戴林峰

近日，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出“倡导绿色低碳生活方式，坚决制止餐饮浪费，因地制宜推进生活垃圾分类和减量化、资源化，推进塑料污染全链条治理。”垃圾分类再次引发社会关注。

近年来，垃圾分类作为一种新时尚，正被越来越多人接受和认可。截至去年12月，全国46个重点城市生活垃圾分类居民小区覆盖率达86.6%，垃圾分类对生态环境、社会发展的积极作用正在逐渐显现。

垃圾分类过程中，居民前端投放是否正确，直接影响后端的处理效率。针对居民分类方式方法问题，各地各部门正积极采取措施推动解决。

垃圾分类观念逐渐深入人心

提着袋、端着盆，一大早，湖南省长沙市岳麓区望月湖街道的“环保卫士”李玲走出家门。袋里是塑料包装的废纸巾，盆里是茶渣果皮碎骨头。路过收集点时，她熟练地将废纸巾放入干垃圾桶，盆里的茶渣果皮倒入厨余垃圾桶，还不忘叮嘱路过的小区物业工作人员李陆军：“李师傅，看紧点，分不到位的，多指导指导。”

李玲坚持垃圾分类，已有好几个年头了。“以前，居民把垃圾囫囵一装，随手丢弃，汤汤水水洒一地。”回想起从前垃圾不分类给居民生活带来的困扰，李玲就开始琢磨如何进行正确分类，并挨家挨户上门宣传。

“多变少，大变小，干湿分离最重要。”李玲将自己的“小妙招”分享给大家：在厨房水池里放个过滤盆，平时择菜、切水果、倒茶水，直接将湿漉漉的渣滓倒入盆里，滤掉水分，便捷又高效。不少居民都借鉴了李玲的“厨余垃圾分类法”。

随着垃圾分类在各地陆续推行，像李玲这样主动宣传推广垃圾分类的志愿者越来越多。在安徽铜陵，早上天刚蒙蒙亮，74岁的垃圾分类督导员戴恒勤便早早地等在垃圾分类投放点前。不一会儿，一位老太太拎着一个塑料袋走来。“大姐，您的垃圾我帮您看看。”说罢，老戴接过袋子看了看，里面两块废电池格外显眼。“电池属于有害垃圾，得和厨余垃圾分清楚。”老戴一边说，一边替她把垃圾重新分好。

“我们建立了垃圾分类督导员制度，督导员定时定点蹲点检查，成为社区垃圾分类前端的‘守门人’。”铜陵市生活垃圾分类管理中心主任周江磊说。

“垃圾分类贵在人人参与，重在习惯逐步养成。”清华大学环境学院教授、固体废物控制与资源化教研所所长刘建国认为，垃圾分类需要群策群力、久久为功，各地应该进一步加强宣传引导，创新方式方法，提高居民的积极性，让垃圾分类成为大家的普遍共识和自觉行动，形成人人参与的良好氛围。

科技促进分类落实落细

“原来生活垃圾分类也能有‘科技范儿’。”家住合肥蜀山区丁香家园小区的方春琴，站在小区智能垃圾分类设备前，用卡片对准扫描区域，“嘀”的一声，垃圾盖瞬间打开，她将已分好的垃圾投入其中，垃圾分类积分随之打入她的账户。

“我们小区每户都有实名认证码。”方春琴说，通过实名认证，每户投放的垃圾可在线溯源；长时间正确投递，还能获得积分、兑换礼品。

“互联网+”参与垃圾分类，各地都在尝试：北京市海淀区中关村街道引入智能垃圾分拣站，通过红外感应、机械手等设备实现厨余垃圾整包投放、免手动破袋等功能；上海建成垃圾分类全程信息化监督平台，实现生活垃圾全程追踪溯源、垃圾品质在线识别；兰州引入垃圾分类声光报警系统，工作人员可通过摄像头和对讲机远程指导居民进行垃圾分类……

不过，一些居民也提出了意见：有些设备操作复杂，老年人用起来不顺手；有些智能垃圾桶清运不及时……“这些问题，都是行业发展过程中会出现的情况，要加快政府、企业、居民三方合力，建立起智能垃圾设备行业发展的相关规则，让居民乐享便利。”重庆市委党校社会和生态文明教研部副主任周芳名认为。

灵活引导居民养成分类习惯

在督导时，戴恒勤发现，大多数居民具有环保意识，只是分类方式“不得法”。“粽叶是干垃圾，树叶却又是湿垃圾……”在网络社交平台，不少网友讨论了垃圾分类中遇到的难点、疑点。

“随着《生活垃圾分类标志》新版标准颁布，垃圾分类规则也更加明确。各地规范虽有差异，但应坚持的基本原则是：要正确分类有害垃圾、可回收垃圾和湿垃圾（包括厨余垃圾），其他垃圾不一定要分得太细。”刘建国说，垃圾分类要兼顾效果和效率。

为帮助更多居民了解垃圾分类，江西赣州崇义县义安村的“垃圾分类达人”王祥有编写了一首小曲儿：“生活垃圾要分类，大人小孩都应会，废铜烂铁旧报纸，收购站里卖票子，瓜皮果屑苞谷叶，集中沤肥壮农田……”随着小曲儿的传播，越来越多村民既愿意分，又分得准。

“推行垃圾分类，要做到‘疏堵结合’，立法是‘堵’，激励是‘疏’。要针对各地实际情况，因地制宜建立灵活多样的激励机制，充分调动公众积极性。”周芳名说。

“在加强宣传教育的同时，还应不断提高各地垃圾分类配套能力。”国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文建议。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 06 版）

(责编：牛镛、胡永秋)