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中国气象局发布工作方案

到二〇二五年气象科研人员数量翻番

2021年04月22日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月21日电  （记者刘毅）《中国气象局加强气象科技创新工作方案》（以下简称《工作方案》）日前发布。《工作方案》明确了未来5年气象科技创新目标：到2025年，科技研发人员数量比2020年翻一番，科技创新体系整体效能进一步提高。

　　《工作方案》围绕组织实施关键核心技术攻关、优化学科布局和研发布局、推进科研机构试点改革、加强科技创新平台建设、健全科技评价和成果转化机制、加强科学普及和创新文化建设等6个方面，提出27项重点工作任务。

　　在组织实施关键核心技术攻关方面，《工作方案》确定了加强重大天气气候机理研究、研发下一代数值预报模式、研发第二代再分析系统、推进气象观测装备技术研发、强化气象卫星遥感应用、加强新一代信息技术的气象融合应用、推进气象服务数字化智能化等7项重点任务。

　　《工作方案》提出，将优化国家级科研院所、国家级业务单位、省级及以下气象业务单位学科和研发布局；统筹优势资源，完善学科布局，深化体制机制改革，试点重组一批研究机构，突出战略核心科技力量。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月22日 06 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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