本报记者 窦瀚洋 白之羽

图为今年2月12日，中欧班列（金华—杜尔日）从浙江金华南站鸣笛启程。

胡肖飞摄（人民视觉）

制图：汪哲平

核心阅读

出口总额位居浙江省第二，跨境电商出口总额保持省内第一……2020年，金华市交出了一份亮眼的外贸成绩单。走进金华，一系列稳外贸政策和服务更加全面精准，外贸企业从卖产品到创品牌，进一步向高质量发展迈进，成为促进经济企稳回升、持续向好的重要力量。

出口总额位居浙江省第二，跨境电商出口总额保持省内第一；全年“义新欧”中欧班列开行数超过前6年运量总和，占全国份额排位上升至第四位……

作为一个不临边不靠海的浙江中部城市，金华市交出了一份亮眼的2020年外贸成绩单。外贸企业如何加速成长？政府服务如何不断优化？记者来到这里的工厂车间、园区场站一探究竟。

从卖产品到创品牌，市场主体更活跃

在浙江立久佳运动器材有限公司的生产车间里，工人们正在有条不紊地忙碌着。眼下他们生产的订单，还是去年年底接到的。“新冠肺炎疫情虽然对海外消费市场影响很大，但健康消费的需求在不断增长，现在我们的跑步机更好卖了。”立久佳董事长方恬说。

在海外从事运动产品代理工作时，方恬敏锐地发现当地居民的居家运动需求。2006年，他回国创业，开始有针对性地生产家用跑步机。如今，产品已经销往81个国家和地区，年出口额达到6258万美元。

如果说立久佳的成长是基于海外经销的经验，在金华，还有不少企业是从传统的内销制造业企业起步，一步步迈向海外。

“我们最开始是在外地设厂生产户外家具。几年下来，国内市场的竞争越来越激烈，一方面是利润空间收窄，另一方面是找不准中长期发展的方向。”在金华润程电子商务有限公司总经理唐文芳看来，走上跨境电商这条路，是一种必然。

受益于本地良好的外贸基础设施建设和营商环境，金华已经成为外贸企业生产经营的重要成长地。数据显示，2020年，金华新增外贸市场主体2856家，新增开展跨境电商业务的制造业企业超过1100家。

最近，除了协调产品的外销运力，方恬还在忙另一件事情。金华永康市政府正探索打造“永康五金海外品牌基地”，通过在海外设立中心站、由专业团队运营的方式，让永康制造业企业能够共享展厅、客服、仓库、物流和售后维修保障团队。经过测算，方恬愿意拿出3%的利润来运营一支力量过硬的海外售后团队。“我们的产品很受欢迎，再加上售后的保障，能帮我们打出更响亮的品牌。”

从教开店到稳经营，政府服务更精准

从为外国品牌贴牌生产，到主打自主品牌的跨境电商，中国企业想更好地走出去，难在哪里？

在金华市跨境电商综合服务中心副主任周伟瀚看来，让制造业企业转变思路，主动寻求和接受跨境电商的改变，才是最难的。

作为由政府主导成立的公共服务平台，2020年5月成立的金华市跨境电商综合服务中心承担着跨境电商孵化的任务。当时，跨境电商业务已经在国内风生水起，但一些中小微制造业企业还是只愿意守着国外订单，做着代工生意。

“尽管培训费用由政府全额补贴，不少中小微制造业企业还是对长达10至12周的培训周期有顾虑，不愿意投入人员参加培训。”周伟瀚说，在政府的不断引导鼓励和综合服务中心工作人员的反复沟通下，第一期的企业学员总算到位，此后两期结业的学员企业中，超七成开展了跨境电商交易，成果最好的一家雨鞋制造企业，如今已有20万美元的月销售额。

除了前期培训，围绕外贸企业的精准服务，还体现在更多领域。

2020年4月，“金贸信融”融资业务在金义新区先行先试，通过强化“政、银、企、保”四方联动，帮助外贸企业解决融资问题。截至目前，已累计发放小微企业贷款1300万元。

创新“义新欧”中欧班列运营和运行机制，开展过境班列、进口班列、“国际班列+”等特色业务。2020年，金华平台返程开行占比41.4%，基本实现双向均衡运输。

拓展海铁联运业务，将港口船务等服务功能向内陆地区延伸，为外贸企业降低物流成本、提高出货效率。今年一季度，义乌海铁联运班列开行112列，业务量同比增长118%。

一系列精准高效服务进一步激发了市场活力。数据显示，今年1—2月，金华实现进出口总额790.2亿元，同比增长53.2%，分别高于全国、浙江21.0、10.8个百分点。其中，出口735.1亿元，同比增长49.9%，对浙江出口增长的贡献率为17.3%。

从帮着卖到助成长，长远发展底气足

这段时间，金华市贸促会展览部部长张胜，一边帮着处理2021浙江金华出口网上交易会中一个专场的后续对接工作，一边做着下一场网上交易会的筹备工作。这场春节后的当地首场出口网上交易会，达成采购意向金额总计1135万美元。

去年以来，受疫情影响，金华迅速调整外贸展会方式，变线下展会为云上展会，启动金华制造“云参展”“云对接”活动。2020年，金华陆续推出10场出口网上交易会，分别匹配当地重点出口产品和区域。

在“帮着卖”的同时，“帮着运”也是眼下金华外贸的一项重点工作。

“从去年第四季度开始，海运价格和集装箱提柜费用就一直在涨。而且即使愿意付高价，也很难协调到运力。”方恬说。尽管永康市商务部门为了缓解运力难问题推出了诸多举措——建立黑白名单制度、引进跨境物流企业、建立港口合作机制等，由于外贸订单火爆依然出现“一柜难求”现象。最近启动的“集装箱一件事改革”则让方恬和不少外贸同行又多了一些底气。

“现征集企业4月以后的货运需求，有以下3个表格：订单、储运、订舱计划……”在这个名为“永康市商务运行监测企业群”的微信群里，永康市商务局的工作人员不仅详细列出了填报的细节要求，还留下了联系电话方便解答。

无论是“帮着卖”还是“帮着运”，都只是金华整合全域力量推动外贸高质量发展的缩影。从出台《金华市推进贸易高质量发展行动计划（2021—2023年）》、实行进口3年倍增行动，到深化新型贸易业态发展行动、实施精准服务企业行动，一系列从政府层面出台的稳外贸举措，不仅助力了当前的发展，也播下了未来的种子。

去年9月，浙江自由贸易试验区扩展区域方案正式发布，其中将地处金华的金义片区定义为世界“小商品之都”，建设国际小商品自由贸易中心、数字贸易创新中心、内陆国际物流枢纽港、制造创新示范地和“一带一路”开放合作重要平台。揭牌半年有余，金义片区正迎来新的发展高潮。如今的金华，人流、物流、资金流、信息流加速涌动，带着对未来的憧憬，脚步不停，加速向前。

“站在现有的发展起点上，借助日渐完善的系统专业的发展合力，金华将在加快构建新发展格局的过程中，闯出外贸高质量发展的新天地。”金华市副市长邵国强说。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 10 版）

(责编：牛镛、胡永秋)