本报记者 林丽鹂

国家市场监督管理总局4月21日举办二季度例行新闻发布会，发布2020年食品安全监督抽检情况，全年市场监管部门完成食品安全监督抽检638万余批次，总体不合格率为2.31%，与2019年基本持平。

市场监管总局食品抽检司副司长梁钢说：“我国食品安全形势总体保持稳中向好的态势。消费者购物主要渠道之一的网购食品抽检不合格率为2.30%，与总体不合格率持平。消费者日常消费量大的米面油、肉蛋奶等大宗食品和婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、保健食品等30类食品抽检不合格率低于总体不合格率。”

同时，抽检数据显示，一些食品安全问题仍需持续治理。一是微生物污染、农兽药残留超标等问题仍较突出。二是个别食品类别的抽检不合格率较高。2020年，市场监管部门加大对小餐饮、小吃店等抽检力度，餐饮食品抽检不合格率为5.99%，主要不合格项目为微生物污染，呈现餐饮单位规模越小、抽检不合格率越高的趋势；蔬菜制品抽检不合格率为3.45%，主要是超范围超限量使用食品添加剂问题。

梁钢介绍，针对监督抽检发现的不合格产品，各地市场监管部门均已及时采取了封存、下架、召回等措施控制风险。2020年，下架、封存、召回不合格食品3596吨，罚没金额10.93亿元。

在严防疫情期间食品安全风险方面，市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长于军介绍，市场监管总局加强进口冷链食品安全监管，督促食品生产经营者认真落实进口冷链食品“三专、三证、四不”要求；及时开展涉疫食品排查管控，全年各地共排查涉疫食品13896吨，涉疫食品基本得到有效管控。应时所需快速建设冷链食品追溯系统，已经初步建成上线全国进口冷链食品追溯管理平台，推动31个省份实现与全国平台的数据对接。

在打击农村假冒伪劣食品方面，市场监管总局会同公安部、农业农村部、商务部、中华全国供销合作总社、知识产权局启动为期3年的农村假冒伪劣食品专项整治，从2020年10月底开始开展农村假冒伪劣食品专项执法行动。截至今年3月15日，各地查处农村假冒伪劣食品案件47664件，罚没款3.5亿元，查扣违法产品2016吨，移送公安机关808件。市场监管总局食品经营司市场稽查专员陈谞说：“今年，市场监管总局将重点推进农村食品生产经营行为规范行动，督促农村食品生产经营者全面落实食品安全主体责任，合法合规开展生产经营活动。”

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 10 版）

(责编：牛镛、胡永秋)