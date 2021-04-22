人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

食品安全形势保持稳中向好

全国进口冷链食品追溯管理平台已初步建成上线

本报记者 林丽鹂
2021年04月22日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　国家市场监督管理总局4月21日举办二季度例行新闻发布会，发布2020年食品安全监督抽检情况，全年市场监管部门完成食品安全监督抽检638万余批次，总体不合格率为2.31%，与2019年基本持平。

　　市场监管总局食品抽检司副司长梁钢说：“我国食品安全形势总体保持稳中向好的态势。消费者购物主要渠道之一的网购食品抽检不合格率为2.30%，与总体不合格率持平。消费者日常消费量大的米面油、肉蛋奶等大宗食品和婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、保健食品等30类食品抽检不合格率低于总体不合格率。”

　　同时，抽检数据显示，一些食品安全问题仍需持续治理。一是微生物污染、农兽药残留超标等问题仍较突出。二是个别食品类别的抽检不合格率较高。2020年，市场监管部门加大对小餐饮、小吃店等抽检力度，餐饮食品抽检不合格率为5.99%，主要不合格项目为微生物污染，呈现餐饮单位规模越小、抽检不合格率越高的趋势；蔬菜制品抽检不合格率为3.45%，主要是超范围超限量使用食品添加剂问题。

　　梁钢介绍，针对监督抽检发现的不合格产品，各地市场监管部门均已及时采取了封存、下架、召回等措施控制风险。2020年，下架、封存、召回不合格食品3596吨，罚没金额10.93亿元。

　　在严防疫情期间食品安全风险方面，市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长于军介绍，市场监管总局加强进口冷链食品安全监管，督促食品生产经营者认真落实进口冷链食品“三专、三证、四不”要求；及时开展涉疫食品排查管控，全年各地共排查涉疫食品13896吨，涉疫食品基本得到有效管控。应时所需快速建设冷链食品追溯系统，已经初步建成上线全国进口冷链食品追溯管理平台，推动31个省份实现与全国平台的数据对接。

　　在打击农村假冒伪劣食品方面，市场监管总局会同公安部、农业农村部、商务部、中华全国供销合作总社、知识产权局启动为期3年的农村假冒伪劣食品专项整治，从2020年10月底开始开展农村假冒伪劣食品专项执法行动。截至今年3月15日，各地查处农村假冒伪劣食品案件47664件，罚没款3.5亿元，查扣违法产品2016吨，移送公安机关808件。市场监管总局食品经营司市场稽查专员陈谞说：“今年，市场监管总局将重点推进农村食品生产经营行为规范行动，督促农村食品生产经营者全面落实食品安全主体责任，合法合规开展生产经营活动。”


　　《 人民日报 》（ 2021年04月22日 10 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：用好生态环境执法“利器” 深入打好污染防治攻坚战
　　人民网北京4月21日电 （记者余璐）“加强生态环境执法工作至关重要，对解决群众身边突出生态环境问题，推动生态环境质量持续改善，发挥着不可替代的关键作用。” 20日，在2021年全国生态环境保护执法工作会上，生态环境部部长黄润秋表示，“十四五”时期，深入打好污染防治攻坚战，必须用好、用足执法这个“利器”和“重器”。…
发力新能源赛道 中国汽车品牌高质量发展再提速
　　4月的上海，国家会展中心内人头攒动，一幅绘就未来出行图景的画卷在这里徐徐展开。 4月19日，第十九届上海国际汽车工业展览会如期开幕。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部