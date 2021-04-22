本报北京4月21日电 （记者丁怡婷）记者21日从中国氢能联盟举办的“十四五”氢能产业发展论坛上获悉：截至2020年底，全球加氢站约为544座，我国建成加氢站128座，氢燃料电池汽车累计保有量达7000多辆。

2019年，我国氢气产量中，煤制氢占63.54%、天然气制氢占13.76%、工业副产氢占21.18%、电解水制氢仅占约1.52%。产能主要集中在西北、华北和华东地区。不少专家认为，未来在应对气候变化的大背景下，可再生能源制氢是主要的发力方向。

未来，风电、光伏等可再生能源电解水制氢的成本是否具有竞争性？中国氢能联盟专家委员会主任余卓平分析，如果到2025年我国风电、光伏的新增装机发电成本降低到0.3元/千瓦时，可再生能源电解水制氢成本将降到约25元/千克，能够与天然气制氢进行竞争。等2030年可再生能源发电成本降低到0.2元/千瓦时后，电解水制氢成本将低至15元/千克，可以与现在化石能源加上碳捕集技术制氢的价格进行竞争。

中国科学院院士徐冠华建议，氢能产业要建立起资源共享、优势互补、利益共享、协同配合的合作机制，防止一哄而上、一松而散；与此同时，注重基础研究和前沿技术研究在氢能产业发展中的重要性，关键技术的研发需要脚踏实地，在应用中不断提升。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 10 版）

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