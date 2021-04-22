本报记者 孔德晨

浙江省湖州高裕家居科技有限公司的工作人员正在加紧生产记忆棉床垫、枕头、智能电动床等产品。

陆一平摄（人民视觉）

在日前举行的中国家电及消费电子博览会（AWE）上，一系列AI智能家用电器创新应用吸引了消费者目光。

陈玉宇摄（人民视觉）

“智慧家居”首次写入了“十四五”规划纲要。这在家电、服务机器人等行业引起热议，企业认为将迎来智慧家居设备加快进入家庭的黄金发展期。普通居民也表示出兴趣，很多人想知道，智慧家居并非刚性需求，为何会引起如此重视？未来咱们的居家生活将有哪些改变？

智慧家居何以被“提名”？

“我们家终于实现‘铲屎自由了’。”北京姑娘小何发了一条朋友圈，配图是家中智能监控摄像头传回的实时画面截图，前几天她刚买的自动铲屎猫砂盆正在工作中。

小何这些天在外地出差，家里养的猫无人照看，但小何并不担心。“家里的智能设备把猫咪‘安排’得明明白白，我出差三天，猫咪自己在家没问题。”智能监控摄像头、自动喂食器、自动饮水机、自动铲屎猫砂盆，作为“铲屎官”，这一套新装备让小何实现了“铲屎自由”。“这些智能设备都有相应的App，我随时能看到家中的情况。”小何很满意家中的这个“小生态”，“通过智能摄像头我可以随时随地观察猫咪的情况，甚至可以连接语音，跟猫咪说说话。”

家中宠物享受更智能、更科学的养护，极大减轻了主人的压力。生活中，智慧家居的作用日益凸显，许多人都“入了坑”，就连部分一开始对智慧家居半信半疑的中老年人，最后都感叹“真香”。

“以前我煲粥，要将材料在水里泡一夜，定个闹钟半夜起来煲。”家住北京和平里的孙阿姨对女儿送给她的智能电饭煲很满意。她表示，一开始她觉得没必要“整这有的没的”，但现在觉得还是方便了许多。“我只要把材料放在锅里，然后在手机App上设置定时、提前泡发等功能，还有许多自带的菜谱，一键就可以完成不同佳肴。”

“十四五”规划纲要以较大篇幅对“加快数字化发展 建设数字中国”作出了部署。在“数字化应用场景”专栏中特别列出“智慧家居”一栏，明确未来5年要“应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段，发展智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等”。

如何看待这一部署？商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平表示，数字科技与实体经济的深度融合已成大势所趋，对当前供给侧和需求侧正产生越来越深刻的影响。“在消费升级过程中，消费者更倾向于选择智能家电等与信息消费有关的商品。”张建平说，“中国互联网平台和大数据应用等方面一直走在世界前列，在‘十四五’期间迎来了非常难得的发展机遇。我们需要把这种优势和未来发展结合起来，让中国制造在全球产业竞争过程中塑造新的竞争力，同时也有助于为消费者提供更加高效便捷的服务。”

让智慧家居更“聪明”

智慧家居帮了不少忙，但在一些场景下，仍显得不够“聪明”，甚至还会添麻烦。

“搬进来第一天，我就拉了这个洗衣机的‘应急绳’。”在上海工作的小胡有些无奈。他告诉记者，出租屋配备了一套智能家电，有洗烘一体机、电视、冰箱和微波炉等，第一天入住洗床单时，洗衣机却突然不工作了。“我和两位室友三个人都没搞明白怎么回事儿，学编程的室友还以为是软件控制问题，鼓捣了半天才发现是进水管道被压扁了，水进不来。”小胡表示，洗好后他想把床单拿出来，却因为流程未结束怎么也打不开门。“无奈之下，我只好拉了洗衣机背后的应急绳，这才把门打开。”小胡说，“有时候感觉智能家电也有点小‘智障’。”

除了质量不稳定、操作不便捷等问题外，还有许多消费者认为目前市场上的智慧家居产品仍未做到一体化互联互通，性价比不高。“目前没有一套智慧家居让我感到完全智能、便捷。如果想在家构建一个完整的智能体系，往往需要购买同一品牌的产品，但这一品牌未必每一个产品都好用。”小何说，“也有一些品牌会在别的品牌产品上搭建自己的控制系统，但我觉得专门再去研究用法和性能很耗费精力，更别说高昂的价格了。”小何表示，自己对现有智慧家居最大的感受就是单个产品确实做到了智能化，但离商家宣传的“一个手势就能关灯”“到家就有热水”“一键开关窗帘”等一体化场景仍有距离。

张建平认为，中国智慧家居产业的发展还处于起步期，既受制于相关硬件软件以及互联互通等各方面因素，也与设计理念及专业技术水平相关。“在开发相关的产品和应用过程中，系统性和集成性还需进一步提升，智能家电、智能音箱、服务机器人等设备还应更加‘聪明’。”张建平说，“未来，要实现系统性设计规划以及更高效的以人为本的应用场景，任务颇为艰巨。”

商务部研究院博士梁威认为，智慧家居领域目前存在的短板主要有两方面。“一是数字化应用水平在消费端领先于生产端，智慧家居产品设计、产品互联功能研发等有待推进；二是智慧家居带来的生活便利度提升、体验优化等不明显，仍是替代程度较高的可选型消费。”梁威说。

数字家庭越来越近了

未来，如何推动智慧家居突破发展瓶颈、加快数字家庭建设？

创新数字技术——“数字化技术对智慧家居行业的发展具有革命性的作用。突破瓶颈，创新数字技术是关键。有了技术支撑，真正互联互通的数字家庭愿景就不远了。”张建平说。

数字技术支撑离不开企业努力。近日，工业和信息化部科技司完成2020-2021年度物联网应用示范项目公示。其中苏宁智能终端有限公司打造的“基于IoT的苏宁智能家居开放平台项目”在“集成创新与融合应用类”成功入选。目前，苏宁智能家居开放平台已接入100+品牌、200+品类，实现了跨品牌、跨平台的智能设备交互和数据汇集。苏宁有关负责人表示，苏宁智能家居开放平台还将为更多优秀智能产品企业提供全方位、一站式的苏宁服务，实现亿级设备从接入、管理到赋能的全链路服务，让用户体验真正的全屋智能。

在4月9日举办的第三届中国智慧家庭高峰论坛上，中国移动智慧家庭运营中心副总经理于蓉蓉表示，多年来中国移动积极开拓智慧家庭新市场，坚持“全千兆”战略引领，夯实智慧家庭数字化转型基础，通过智慧家庭示范工程建设与开放赋能，加速业务产品创新与生态合作。“中国移动将加快构建行业新格局，为智慧家庭生态提供更多科技动能、释放更多发展潜能。”

开拓下沉市场——梁威认为，智慧家居市场开拓还有很大空间，“家电下乡”“以旧换新”等措施对智慧家居下沉三四线市场将起到引领作用。“未来还应引导智慧家居企业基于下沉市场消费数据分析，围绕小镇青年等群体需求，开发定制化的智慧家居产品；支持智慧家居企业、平台企业等布局下沉市场，创新智慧家居零售业态，优化售前、售中与售后服务。”梁威说。

提高国产品牌竞争力——当前，中高端国产品牌的市场认可度提升，除了部分“网红”国际品牌智能家电、可穿戴设备外，不少消费者更倾向于选择老牌国产的智能产品。

“一批国产品牌在供给侧结构性改革的进程中，能够按消费者需求根据市场的主流趋势进行产品设计，不断提升技术含量。”张建平表示，国内企业比如华为、小米、海尔等品牌美誉度有了很大提升，是行业佼佼者。“这说明国产品牌的竞争力在不断提升，集中体现在产品研发、流通渠道与服务等多个方面。同时，居民不断升级的消费需求，也有利于推动智慧家居围绕优化消费体验这一目的实施产品研发与服务优化，进而推进智慧家居产业升级。”

(责编：牛镛、胡永秋)