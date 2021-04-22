马爱平

原标题：世界地球日：奇葩植物碱蓬使盐碱地变景观

2021年4月22日是第52个世界地球日。今年我国确定的主题是：“珍爱地球，人与自然和谐共生”。

“地球陆地上荒漠化和盐碱地两大类土地，占全球陆地面积的一多半。我国有四分之一到三分之一盐碱地占据三四线城市生产生活生存范围。盐碱地是世界上仅比荒漠条件略强一点的、类似或等价于荒漠化的土地。”中国科学院海洋所研究员宋怀龙接受科技日报记者采访时表示。

宋怀龙介绍，可以用生物方法或手段把盐碱地里的盐碱聚积起来，然后把这些生物盐从盐碱地迁移到其他环境，最后实现将盐碱地改变成淡土或者是微弱盐碱地的目的。

“具体来说，就是把这些原来是盐碱地水土里的盐碱汇聚集到耐盐植物体内，即把物理性或化学性盐分转化为生物性盐分，然后把这些生物盐迁移到其他环境，解决了盐碱地的盐碱存在形式，达到改良盐碱地之目的。”他说。

我国科技工作者花了几十年时间，在滨海滩涂上筛选出一种耐盐碱先锋植物——盐地碱蓬，已在我国内地盐碱荒漠上种植获得成功。

“盐地碱蓬是一种高度耐盐碱、耐寒、耐旱、耐涝、耐高温，高度吸纳集聚盐碱于体，富蛋白，种籽富含油脂，单品种可以达上百万亩面积，且富于生态、环境和景观效益的奇葩植物。”宋怀龙说。

宋怀龙介绍，研究实验证实，在轻度盐碱地直至盐碱荒漠上，都可种植滨海湿地里的耐盐先锋植物——盐地碱蓬，既可以固着地表盐分，还可以吸盐于体内。“所谓生物盐转移即泌盐的碱蓬叶、茎、秆和根全部都可以做饲料，转售运至全国特别是南方家禽家畜养殖基地。”他说。

研究实验表明，种植滨海盐地碱蓬每年每亩可以携带走100—275千克盐碱成分。宋怀龙介绍，多年的生产实验证明，轻中度盐碱地通过一到两年种植碱蓬就可达到淡化土壤之目的，重度盐碱地则三至五年就可成为普通土地或弱盐度盐碱地。继而，在改良后的“盐碱地”上就可以种植各种农作物。

“在重度盐碱地和盐碱荒漠上种植盐地碱蓬，有一个意想不到的陆地生态与环境的观赏景观式变革：具有生态价值、环境价值和观赏价值。首先，重度盐碱地和盐碱荒漠有多大面积就可以一次性种植多大面积，形成巨大的单种群落，最多一次可以种植上百万亩甚至几百万亩盐地碱蓬。其次，种植碱蓬当年，就可以把荒漠或者盐碱地建设成为生态观赏景观——几十、几百、几千、几万甚至十几万平方公里的人工绿盐漠+人工红盐漠+原始白盐漠，蔚为壮观。”宋怀龙说。

(责编：赵超、吕骞)