陈旭 阳娜

原标题：7月1日起北京外卖 禁用不可降解塑料袋

北京市市场监督管理局日前发布北京市塑料污染治理工作详解，规定北京建成区范围内外卖禁止使用不可降解塑料袋，建成区、景区景点堂食禁止使用不可降解一次性塑料餐具。

据悉，工作详解按照餐饮业、批发零售业、会展业等重点行业区分，对其塑料制品禁止或限制使用进行规范。其中，超薄塑料购物袋、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签均禁止生产和销售，不可降解一次性塑料餐具禁止或限制使用。

在餐饮业，除外卖、堂食使用塑料袋外，工作详解还要求全市餐饮业禁止使用不可降解一次性塑料咖啡搅拌棒，自2021年7月1日施行。在批发零售业，超市、商场、集贸市场等商品零售场所不得免费提供塑料购物袋。在会展业，明确禁止使用不可降解塑料袋。

据悉，根据北京城市建设发展情况，结合塑料污染治理需要，北京建成区范围包括五环以内区域，郊区新城划为街道管理的区域，首都国际机场、大兴国际机场区域，以及各区根据塑料污染治理工作实际需要划定区域，建成区范围将根据情况适时调整。

(责编：赵超、吕骞)