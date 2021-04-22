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尿不湿、气垫鞋、脱水蔬菜……

这些日常用品竟是从天上“下凡”来的

付毅飞
2021年04月22日08:03 | 来源：科技日报
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原标题：这些日常用品竟是从天上“下凡”来的

　　4月24日就是中国航天日，说起航天，很多人都会觉得那是太空里的事，离日常生活很远。航天技术也是高高在上，和普通人没有什么关系。

　　其实，随着航天事业的发展，许多航天技术早已走下神坛，它们有的被我们穿在身上，有的被我们踩在脚下，有的则被我们吃进嘴里……总之，你以为的“遥不可及”其实早已渗入日常生活的方方面面。

　　尿不湿：本为缓解宇航员生理危机

　　1961年4月12日，即将完成人类首次进入太空壮举的苏联宇航员加加林，突然感到尿急。

　　那天早上，加加林乘坐大巴车前往发射场。登上发射塔架前，他突然便意盎然。不过周围并没有厕所，已经“全副武装”的加加林，通过宇航服里的一根管子，尿在了大巴车的后轮上。

　　顺便提一下，据说这个举动后来成为了一项仪式。每次在拜科努尔航天发射场实施载人航天发射任务前，男性宇航员都会对着大巴轮胎尿上一泡。女性宇航员没有那么方便，不过她们有时会带一小瓶自己的尿，浇在车轮上。

　　在加加林遨游太空后，美国首位进入太空的宇航员谢泼德遭遇了同样的窘境，甚至更惨。

　　1961年5月5日，美国“水星计划”中的“自由7号”宇宙飞船，在发射前出现故障，导致任务延迟。

　　这下可苦了谢泼德。

　　按照计划，他这次飞行只有15分钟时间，前前后后加起来，身着宇航服的时间也不过5个小时，因此工程师并没有为他排便设计预案。但由于延误，他穿着密闭的宇航服，系着安全带，戴着各种医疗传感器，在飞船里等了3个多小时，还未发射。

　　据记载，谢泼德当时表示急需上厕所，但这一要求被地面指挥人员拒绝，于是他威胁说要尿在宇航服里。地面人员很担心尿液会使宇航服内的电子设备短路，不过有人提出电源已经暂时切断。就在大家为此讨论之时，飞船内传来如释重负的叹息声。尿液被谢泼德身上的长棉内裤吸收，并在舱内100%纯氧环境下迅速蒸发。

　　对此，后来有人形容道：“他穿着沾满尿液的宇航服离开了。”

　　这样的“悲剧”接连上演，问题却直到上世纪80年代才真正得以解决。

　　当时，美国国家航空航天局（NASA）华人工程师唐鑫源，从一种高吸水性树脂中获得灵感，利用高分子吸收体发明了能吸水1400毫升的纸尿片，缓解了宇航员的生理危机。

　　2003年我国航天英雄杨利伟进入太空时，身上就穿了这样的纸尿片。

　　后来这项技术被转为民用，纸尿片成本大大降低，变成了人们熟悉的尿不湿。

　　气垫鞋：工艺来源于航天服制造

　　1960年7月，NASA宣布“阿波罗计划”启动。此后第二年，苏联抢先将宇航员送入太空，于是美国明确了“阿波罗计划”的目标——将宇航员送上月球。

　　航天服是载人航天活动中的重要装备之一。“阿波罗计划”中所需航天服兼具提供氧气、保持气压、过滤二氧化碳等功能，足够让登月宇航员进行长达7小时的月球漫步工作。当时，为了制造既完整、厚度又均匀，还能承受很大压力的航天服内胆，NASA工程师发明了一种新方法。他们把一团耐压软材料加热软化，放在模具中，然后再向这个模具中吹入高压气体，利用空气压力将材料均匀制型。该技术被称为“中空吹塑成型”技术。

　　1977年，“阿波罗计划”成功完成后的第五年，一位曾就职于NASA的工程师弗兰克·鲁迪突发奇想，打算利用“中空吹塑成型”技术，将空气注入耐用而又灵活的薄膜中，制成鞋底，从而使鞋底受力更加均匀，并提供良好的缓震性能。

　　此后，弗兰克·鲁迪开始推广这项技术。他先后找到数家公司，但对方都觉得这个想法不切实际，并不买账。

　　直到一个叫菲尔·奈特的人听说了该技术，对此产生兴趣并收购了这项专利。当时，菲尔·奈特的公司非常年轻，后来气垫技术让这家企业在世界范围内取得了成功。

　　脱水蔬菜：为宇航员补充维生素而生

　　今年3月，中美阿拉斯加高层对话在美国举行。会议举行期间，除了中方代表在谈判桌上的表现让人津津乐道外，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪的一句“题外话”也爆红网络。

　　在第二场对话开始前的入场路上，国务委员兼外交部部长王毅问杨洁篪：“午饭吃了？”杨洁篪边走边回答：“我吃的泡面。”

　　这个细节被人们反复解读，不过在本文中，我们只说说在对话中占据C位的“泡面”。

　　泡面也被称为方便面，吃起来简单方便，味道也不错。当然，方便面里不能光有面，各种配料、调味品必不可少，其中就有脱水蔬菜包。众所周知，普通蔬菜难以保鲜，还可能受到季节限制，但这些问题在脱水蔬菜面前都迎刃而解。更方便的是，这些看起来皱巴巴的小菜干，食用时只需将其泡进水里，稍等片刻即可食用，营养和风味均能被较好保留。

　　其实，脱水蔬菜最初也是为载人航天任务而发明的。

　　宇航员执行飞行任务，有时需要在太空驻留数十天甚至更久，需要食用蔬菜以补充维生素，但新鲜蔬菜不易保存。从“阿波罗计划”开始，为保证宇航员的健康和营养，NASA发明了冷冻脱水蔬菜技术。该技术几乎能去除蔬菜中全部的水份，将其重量降低20%且便于长期储存，同时还能保留98%的营养成分。

　　这一技术不仅丰富了宇航员的食谱，后来还被应用到了日常食物储存中。除了方便面里的脱水蔬菜外，许多蔬菜干、水果干制品都用到了这项技术。

　　延伸阅读

　　航天技术天天见

　　除了吃的、穿的，航天技术在日常生活中的应用可谓五花八门。

　　写字楼、商场、酒店等公共场所，通常都装有烟雾探测器。它一旦检测到环境中的烟雾，就会触发警报，提醒人们此处可能发生火灾。世界上首个烟雾探测器，就是美国国家航空航天局（NASA）为空间实验室发明的。

　　在“阿波罗计划”中，要采集月球内部的岩石样本，需要一种小巧而且能独立供电的电钻。该设备供应商在研发符合需求的电钻时，积累了许多电池、马达等方面的新技术。后来，他们以此为基础研发出了一系列新型家用电器，其中就包括于1979年问世的世界首台无线吸尘器。

　　上世纪60年代中期，为了让月球照片得到强化处理，NASA研发出计算机图像增强技术。该技术后来被应用到医学上，变成了现在我们耳熟能详的CT、核磁共振。

　　同样在“阿波罗计划”中，NASA工程师道格拉斯·恩格尔伯特试图用点击控制的方式取代键盘。他设计制作了一个带有按钮和滚轮的木盒子，这就是鼠标的原型机。

　　上述只是航天技术民用的冰山一角，在我们身边，太阳能电池板、净水设备、太阳镜、条形码……都与航天技术有关。可以说，我们生活的每一天，都在享受航天技术带来的便利。

　　那么，今天你用到了哪个呢？

(责编：赵超、吕骞)

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