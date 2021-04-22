张胜、陈之殷、万玛加、张锐、刘坤、王斯敏

原标题：为山区群众打开联通世界的窗口

在距离西藏当雄县城80公里左右的乌玛塘乡巴嘎村，中国电信集团拉萨分公司当雄电信局的技术人员在调试基站设备。新华社发

在江苏灌云县开山岛，中国移动工作人员测试5G信号。新华社发

新疆塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡色日克塔什村的通信基站。新华社发

编者按

在信息化时代，一座公用移动通信基站，就是一座“空中桥梁”，让人与人之间的沟通无所不在、无时不能。长期以来，我国一些老少边地区，尤其是山区没有基站分布。党的十八大以来，党和国家精准解决民生痛点，建设了一批“深山基站”，让手机信号飞进大山深处，让网络延伸到千家万户，带来了信息，带动了致富，生动彰显了“全面建成小康社会，一个也不能少”的为民理念。我们特邀四位基站建设者讲述故事与心声，一同感受小康路上的干劲与希望。

【一线讲述】

为牧区架起信息桥、铺好幸福路

讲述人：中国电信股份有限公司玉树分公司总经理 才 仁

我是一名有着39年工龄的中国电信老员工，也是地地道道的玉树藏族人。

我们玉树藏族自治州平均海拔4200米，空气稀薄，曾是国家深度贫困地区，脱贫攻坚难度超乎想象。近年来，中国电信扎根三江源头，努力建设新玉树。每个电信人都克服高原反应带来的身体不适，长年奔波在缺氧、高寒的高海拔地区，为偏远牧区的牧民们送去服务和希望。

“曲麻莱、曲麻莱，进去了，出不来！”过去，曲麻莱县交通不便，信息闭塞，生活特别苦。如今，曲麻莱县团结村在我们的定点帮扶下，开通了网络，打开了思路，找到了致富的新路子。

就拿村里的三社来说，自从我们向村委会提出了网络销售的建议之后，短短几年时间里，全社34个贫困户中有11家学会了网上销售，牛肉干、酥油、人参果等土特产售价售量都翻了一番，村民们享受到了网络带来的实实在在的红利。

距离治多县县城120公里的治加村是座被大山环抱的藏族村落。以往村里没有通信信号，老百姓上一趟县城，路上就得耗上大半天，赶上夏天下雨、冬天下雪更是特别艰苦。

2018年，我们公司选派到治加村的第一书记童成景向公司反映了村里不通网络、没有信号的困难后，公司马上拍板，一个月后便在治加村立起了中国电信的4G基站，打通了通往治加村的网络，治加村成了当时整个治多县唯一通网络的贫困村。信息畅通之后，村民获取的各种信息多了、和外界沟通的渠道广了，村里的经济也一步步活络起来。

桑珠德莱一家是近几年才从深远牧区搬到玉树市隆宝镇的牧户。从接收不到通信信号，到使用上移动电话，再到家里安装宽带网络，几年时间里，快速又便捷的变化让这一家子有些“应接不暇”，脸上笑开了花。

去年，桑珠德莱专门来我这儿办理了宽带业务。他告诉我，现在老师都是通过微信群布置作业的，万一没有信号是会耽误孩子学习的。他还对我说，家里安装宽带后，他马上通过宽带无线手机与远方牧区的亲人视频通话，“家人远隔千里，却近在眼前，随时都能‘团聚’了”，他开心地说。

在偏远牧区，建成一个4G基站不是件容易事。尽管困难重重，但我们会把履行社会责任放在首要位置，为偏远牧区架起信息桥、铺好幸福路。对牧区群众来说，宽带网络就是一扇窗，让他们看到了外面的精彩世界；更是一条路，带着他们走出闭塞天地、走向幸福生活。

“一根网线通小康”不再是梦

讲述人：山西运城联通网络部网络建设中心副经理 陈 端

“平陆不平沟三千，坡底就占一千三”。在山西运城市平陆县沟壑最多最宽的山区乡镇——坡底乡，有个地处大山深处的村子，叫作郭原村，我的故事就从这里开始。郭原村距离平陆县城45公里，原来村里近一半村民都是贫困户。由于交通不便、通信信号不畅，村民与外界联系很少。

2015年6月，运城联通扶贫工作队开始驻村定点帮扶。入驻郭原村后，队员们切身体会到村民生活的不易——打电话时断时续，信号极差；因临近三门峡，还是漫游资费，给大家带来不必要的经济负担。时任扶贫第一书记的王晋民向公司反映，迅即得到回复：“必须在这里建设联通3G/4G网络基站。”

两个月后，我便和设计勘察人员开始对郭原村地形地貌进行现场勘察，并在网络优化部门的共同调测下，最终选定村子北面作为建站地址。

然而，建设基站，首先得解开村民的心结。一开始，有些村民不理解为啥要修基站，我们就多次协调村委会，对村民们宣讲建设基站的目的与好处；还有些村民担心基站带来辐射，工作小组就现场测试并拿出环评测试报告，细心讲解各项指标，打消村民疑虑。终于，村民们理解了、点头了。

解决了第一个难题，可更难的却在后头。郭原村沟深谷狭、路远坡陡，基站配套施工面临着车行困难、运输不便等挑战。只能靠人力了！铁塔公司施工人员人拉背扛齐上阵，一步步地把材料搬到施工现场。在加紧施工中，机房和增高架建设用时一周就完成了。在施工难度极大的考验面前，运城联通想方设法自制滑轮等设备，全力完成传输光缆建设。在铁塔配套和传输光缆完工后，仅用一天时间，就完成了设备安装和开通调测工作。

基站立起来了，村民们的手机响得更欢快、更频繁了。以前在村里打电话总得东走走、西走走，好不容易找到个最佳通话地点就不敢挪窝；现在，不论在哪个角落，村民们都可以顺顺畅畅拿着手机“煲电话粥”了！为了提高村民们的网络使用体验，运城联通还安排网络优化技术人员，每季度按时对基站覆盖进行现场优化。

有些村民担心月租太高、通话时长不够，我们就对资费进行了调整。2018年，运城联通公司又对郭原村、任岭村以及上辛堡村等村庄进行了宽带覆盖。

基站有了，信息来了；信号强了，信心足了。现在，村民和在外打工的亲人联系多了，上网也很方便，不少村民走上了在家致富之路，凭着一根网线、几台电脑，做起了网上定制和销售土特产的生意，快快乐乐地脱贫致富奔小康。

随着农村信息网络的不断建设、延伸，像郭原村这样的村镇旧貌换新颜的故事每天都在发生。能帮助百姓们共享美好信息新生活，我挺自豪的。

一座基站，就是一座“幸福灯塔”

讲述人：中国电子科技集团所属天博电子信息科技有限公司通信工程师 朱振龙

2020年12月，我们公司承接了运营商普遍服务工程，积极响应国家网络扶贫、信息化扶贫号召。工程总体规模约200个站点，覆盖湖北省襄阳市南漳、保康、谷城等偏远山区。

保康县歇马镇阳坡村是施工站点之一。这里毗邻神农架林区，平均海拔1420米，全村220户人家主要以农业为生，还做些小规模的烟叶种植、山羊养殖，是这次网络扶贫的重点对象。因为地处偏远、山路崎岖，阳坡村的通信网络时断时续，村民们与外界联系非常不便，就连平常购买农药化肥，也要翻山越岭跑到远处的镇上去。

我担任阳坡村基站开通运行工作负责人。还记得进山那天天寒地冻、大雪封山，路况非常不好。但临近春节，为了让村民们过个好年，我们不愿意耽搁一分一秒。于是，工程车小心翼翼地在雪地上行进着，跑断了三条防滑链，才从保康县城到达阳坡村。为了尽快把安装设备搬运到300米高的山顶基站，我们翻山越岭、踏雪卧冰，在村民们的帮助下，终于把设备运到了山顶。施工人员马不停蹄，在3小时内完成了安装工作。随后，前台工程师调试；联系后台工程师加载数据；站点开通。经过检测，速率达标，设备完成了入网运行，顺利实现4G信号全覆盖。

村民们终于用上了4G网络！有人感叹：“现在村里4G、宽带都通了，庄稼收割后也不用跑到县城打听有没有人收，在电话里沟通好，就有人来拉走了！”也有人立刻拿起手机给外出务工的家人拨通了视频电话。小朋友望着手机屏幕，开心地说：“妈妈，今天有一群叔叔给我们装上了‘灯塔’，以后想你时，就可以随时看到。”

基站投入运行后，可以容纳1200个用户同时接入语音通话和互联网服务。如今，襄阳市南漳、保康、谷城山区136个弱覆盖和盲点行政村已逐步实现了电信信号覆盖，预计超过5万名电信、联通用户可以实现不间断通话服务和高速互联网服务。

一座小小的基站，不仅是照亮留守儿童心灵的“灯塔”，更为深山地区撑起了一张保障幸福生活的通信网。

让信号在大山“扎根”

讲述人：中国移动通信集团贵州有限公司百里杜鹃分公司通信工程师 李 培

2015年我走出校园，成了一名通信工程师。这份工作并不像很多人想象的那样清闲，而是需要常年跑工地，风餐露宿是家常便饭。

为了提升农村通信网络覆盖水平，方便老百姓生活，我们公司于2018年开始了30户以上自然村4G网络全覆盖项目。一年的时间里，我们跑了十几个偏远村庄，把通信基站建在了大山深处。

难度最大的是卜塘组的基站建设项目。选址期间，我和工程建设人员冒着风雪、徒步3个小时翻越了两座山，最终找到了最佳站址。这座山荒无人烟，全是茂密的树林，没有可以行走的路，我们只能拿着锄头“开荒探路”，一步一步踩出了一条到山顶的小径。

基站采用的是钢架，高30米左右，总重达7.1吨，钢架基础部分钢混结构达30方左右。山脚到山顶没有足够宽敞的道路运输设备，只能采用人背马驮的原始方式。其间接连有好几匹马受伤，可见施工难度之大、情况之险。

基站建设过程中，尽管大部分村民都期盼可以足不出户接打电话、上网，可也有小部分人因为对辐射有误解、怕基站占农田等顾虑而有抵触情绪。于是，我们和当地村干部一起去村民家，带着纸质资料、拿手机放视频，认认真真地给村民们科普辐射知识。在我们的积极宣传、热心动员下，村民们正确理解了电磁波辐射，打消了顾虑，工程得以顺利展开。

基站施工持续了3个月，到2019年年末完成。看到村里老人们通过电话就可以见到常年漂在外地的儿孙，看到越来越多的村民学会了用手机网购，我们发自内心地高兴。

作为一名移动通信事业建设者，我们用双手让信号在大山扎根，让通信带给百姓更多福祉。不让一个人落下，这就是我们工作的意义所在。

(责编：赵超、吕骞)