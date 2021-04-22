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多方共话“人工智能时代”新蓝图

陶 媛 李汶键
2021年04月22日08:12 | 来源：光明日报
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原标题：多方共话“人工智能时代”新蓝图

　　后疫情时代，人工智能如何驱动数字经济持续飞速发展？今年博鳌亚洲论坛设置了“后疫情时代的人工智能”等分论坛，与会嘉宾深度探讨人工智能在技术、场景、需求等方面的突破与发展，共同描绘人工智能时代的新蓝图。

　　1956年，“人工智能”这门新兴学科正式诞生。65年来，全球涌现出各种各样的人工智能技术，从自动推理、搜索方法到机器学习、知识获取，越来越多的技术“融合创新”使得人工智能现在的研究算法和早些年有很大的不同。百度首席技术官王海峰在会上分享了深度学习平台和AI芯片的融合创新，“以百度为例，飞桨是深度学习平台，但我们并不仅仅是做深度学习这样一套算法平台，而是跟更底层的芯片结合起来。有了百度昆仑芯片跟飞桨深度学习平台的联合优化，使效果得到了非常大的提升”。

　　目前，百度飞桨已凝聚超265万开发者，服务10万家企业，基于飞桨平台创建了超过34万个模型，在城市、工业、电力、通信等很多关乎国计民生的领域都有飞桨在发挥作用。王海峰说：“人工智能技术发展到今天，从科学研究的角度面临的问题越来越复杂，但从应用的角度实际上门槛在不断降低。”很多科学家在研究小样本、低能耗的人工智能技术，比如量子计算，如果实现带来突破，会对计算架构带来根本性的变化。

　　2021年，人工智能行业迎来政策红利大年。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中多次提到“人工智能”，以其为代表的新一代信息技术，将成为我国“十四五”期间推动经济高质量发展、建设创新型国家，实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的重要技术保障和核心驱动力之一。

　　科大讯飞高级副总裁杜兰表示，立足于应用场景驱动，认知智能行业应用不断落地，智慧教育、智能医疗、智慧城市、智能客服、智慧司法，将实实在在解决社会刚需。“比如第二波输入性病例增加的时候，机场、海关、社区工作人员拿着科大讯飞翻译器和国外的来宾进行沟通，我们的电话机器人也参与了武汉3500万人的排查，最后还到了韩国进行疫情防控”。而在教育领域，根据学生的个性化学习的特点，给每个人推送不同的知识图谱等也是科大讯飞当前的重点工作。

　　提到人工智能产业的未来发展，“提供个性化定制服务”这一趋势成为嘉宾们的普遍共识。网易有道高级副总裁刘韧磊指出，“未来，每个人都能训练自己的人工智能产品。比如，父母可以把人工智能产品训练成自己的声音，为孩子讲故事、教英语，其实是换了一种陪伴方式。”杜兰也表示，人机共存时代的情感诉求愈发迫切。未来人工智能能做到机器对话中的情绪识别和情绪合成，人工智能将助推识别并解决情感诉求，让社会更加有温度。

　　杜兰表示，人工智能的语音识别、语音合成、语义理解等技术，可以帮助解决老年人“看不清字”“打字速度慢”等痛点问题，让他们非常方便地使用人工智能应用和外界进行交流。而人工智能在老年人身体机能、情感陪护和社区治理等方面发挥出的重要作用，让其成为老年人的“亲朋好友”，在“科技适老”方面体现出极大价值。

　　上海人工智能实验室战略研究中心主任杨燕青表示，新冠肺炎疫情之后数字经济在各个场景的落地加快，人工智能是数字化转型的核心驱动力。在未来20至30年，“我们可以从今天狭义的人工智能发展到通用人工智能。这不仅需要政府、企业做很多事，且标准治理、伦理、价值观也非常重要”。

(责编：赵超、吕骞)

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