鲁元珍

原标题：一季度财政收入实现恢复性增长

4月21日，财政部召开2021年一季度财政收支情况网上新闻发布会，介绍2021年一季度财政收支情况。数据显示，今年1至3月，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%。其中，中央一般公共预算收入26902亿元，同比增长27.2%；地方一般公共预算本级收入30213亿元，同比增长21.7%。

2020年一季度由于受疫情影响以及税收优惠力度加大，全国财政收入有所下降。今年一季度，不仅实现比去年同期增长24.2%，与2019年同期相比也增长6.4%，实现恢复性增长，符合预期，主要是经济持续稳定恢复加上PPI涨幅有所扩大。

从税收收入看，一季度，全国税收收入同比增长24.8%，与2019年同期相比增长4.3%。分税种看，一季度，国内增值税同比增长23.9%，与2019年同期相比下降5.3%，扣除2019年同期增值税税率不可比因素后，增长4%左右。国内消费税、企业所得税同比分别增长18.5%、12.7%，与2019年同期相比增幅为-0.9%、-1.7%，接近回升至疫情前水平。个人所得税同比增长19%，与2019年同期相比增长23.1%，除居民收入增长带动外，还与股权等财产转让收入和股息红利收入增长有关。

从非税收入看，一季度，全国非税收入同比增长20.7%。财政部有关负责人分析称，受增值税、消费税恢复性增长带动，随之附征的教育费附加和地方教育附加收入增加，恢复性增长28.1%（与2019年相比增长7%），带动专项收入增长30.6%，拉高全国非税收入增幅8个百分点。此外，各地加强和规范国有资源（资产）有偿使用管理，全国国有资源（资产）有偿使用收入增长13.8%，拉高全国非税收入增幅5个百分点。

在财政支出方面，全国一般公共预算支出58703亿元，同比增长6.2%。其中，中央一般公共预算本级支出6676亿元，同比下降6.9%；地方一般公共预算支出52027亿元，同比增长8.1%。

从财政支出整体情况看，在保基本民生、保工资、保运转的“三保”等重点支出增长较快。其中，教育、卫生健康、社会保障和就业支出分别增长13.8%、8.3%、6.1%。科学技术支出同比增长达16.3%，体现加大财政科技投入的战略方向。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出同比下降6.9%，扣除去年同期铁路运输支出不可比因素后下降2.6%，体现了政府过紧日子的要求；地方一般公共预算支出同比增长8.1%，主要是由于去年受疫情影响，前几个月部分项目支出进度放缓，基数较低。

(责编：赵超、吕骞)