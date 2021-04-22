曾金华

原标题：经济恢复助财政收入稳步增长

4月21日，财政部发布财政收支数据显示，一季度，经济持续稳定恢复推动财政收入实现较快增长，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%。同时，全国一般公共预算支出58703亿元，同比增长6.2%，重点领域支出得到有力保障。

收入实现恢复性增长

“与2019年同期相比增长6.4%，两年平均增长3.2%，实现恢复性增长，符合预期，主要是经济持续稳定恢复加上PPI涨幅有所扩大。”财政部有关负责人分析。

中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣认为，一季度我国经济持续恢复推动了财政增收，财政收入回到了疫情之前的正常轨道，不仅填补了2020年同期的收入“洼地”，而且与2019年同期相比，实现了较好增速。

一季度，全国税收收入同比增长24.8%，与2019年同期相比增长4.3%。其中，个人所得税同比增长19%，与2019年同期相比增长23.1%，除居民收入增长带动外，还与股权等财产转让收入和股息红利收入增长有关。

从非税收入看，一季度全国非税收入同比增长20.7%。据财政部有关负责人介绍，受增值税、消费税恢复性增长带动，随之附征的教育费附加和地方教育附加收入恢复性增长。同时，各地加强和规范国有资源（资产）有偿使用管理，实现全国国有资源（资产）有偿使用收入增长。

“下一步，我们将会同有关部门进一步落实落细减税降费政策。加强部门协同配合，推进减税降费信息共享，跟踪做好效果监测和分析研判，及时研究解决企业反映的突出问题。”上述负责人说。

重点支出有力保障

在财政支出方面，一季度全国一般公共预算支出同比增长6.2%，基本民生等重点支出增长较快。其中，教育、卫生健康、社会保障和就业支出分别增长13.8%、8.3%、6.1%。

分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出同比下降6.9%，扣除去年同期铁路运输支出不可比因素后下降2.6%，体现了政府过紧日子的要求；地方一般公共预算支出同比增长8.1%，主要是去年受疫情影响，前几个月部分项目支出进度放缓，基数较低。

“在支出方面，重点是在保持合理支出强度的同时，做到有保有压、突出重点。”财政部部长助理欧文汉日前在国新办发布会上表示，今年在实际新增财力有限的情况下，中央本级继续带头过紧日子，通过大力压减本级支出、调整支出结构，腾出资金增强地方财政保障，中央对地方转移支付剔除特殊转移支付后增长7.8%。

值得关注的是，今年我国建立常态化财政资金直达机制并扩大范围，将2.8万亿元中央财政资金纳入直达机制，比去年增加了1.1万亿元。

对于如何加强直达资金管理，财政部预算司司长李敬辉表示，要督促地方加强项目储备、提高项目成熟度和可执行性，避免项目频繁调整；按照效益优先原则，科学确定支出进度评估办法，在加快执行进度的同时，提高资金使用效益。

“一季度财政支出延续去年以来的较高增速，做到有保有压、突出重点。积极的财政政策保持了很好的节奏和力度，财政资金直达机制作用进一步发挥，为惠企利民提供更加及时有力的财力支持。”何代欣说。

地方债券加快发行

近期，河北省拟发行总额近400亿元的地方政府债券，其中通过商业银行柜台发行5亿元，这是今年全国首次通过商业银行柜台发行地方债，个人和中小机构都可以通过商业银行申购。据悉，募集资金主要支持加快推进京津冀协同发展、水土污染防治、生态文明建设、乡村振兴事业发展等重点领域。

2021年，我国预算安排新增地方政府债务限额44700亿元，其中一般债务限额8200亿元、专项债务限额36500亿元。“尽管2021年新增限额与2020年相比减少了2600亿元，但仍高于2019年水平。这样安排保持了2021年宏观政策的连续性、稳定性，保持了积极的财政政策力度不减。”财政部有关负责人说。

1月至3月，全国发行地方政府债券8951亿元。其中，发行一般债券5210亿元，发行专项债券3741亿元；按用途划分，发行新增债券364亿元，发行再融资债券8587亿元。从统计数据可以看出，一季度地方债发行主要集中于再融资债券。对此，上述负责人解释，全国各地新增地方政府专项债券发行进度较前两年有所放缓，主要是2020年发行的专项债券规模较大，政策效应在今年仍会持续释放。

“今年前几个月地方债发行主要集中在再融资债券，接下来新增债券发行将逐步增加。”对外经济贸易大学国际经贸学院副院长毛捷认为，要通过加强地方债发行使用管理，为有效拉动就业、保障基本民生、加快形成新发展格局提供充足的财力支持。

财政部有关负责人表示，下一步将继续做好专项债券发行使用相关工作，指导和督促地方做好项目前期准备，履行各项审批程序，确保专项债券发行一批、使用一批，尽快形成实物工作量，避免造成资金闲置；按照“资金跟着项目走”原则，要求各地将专项债券重点用于党中央、国务院确定的重点领域和重大区域发展战略，充分发挥专项债券扩大有效投资、促进宏观经济平稳运行等积极作用。

(责编：赵超、吕骞)