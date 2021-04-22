博鳌亚洲论坛 2021年年会闭幕
2021年04月22日08:17 | 来源：经济日报
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原标题：博鳌亚洲论坛 2021年年会闭幕
图为年会闭幕新闻发布会现场。本报记者 陈发宝摄
博鳌亚洲论坛2021年年会于4月22日下午正式结束。论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上介绍，今年的年会在疫情之下仍盛况空前，线下注册突破4000人。4天时间里，有15个国家的国家元首或政府首脑，99位部长级以上高级官员和前官员，29位国际和地区组织负责人，以及近百位世界500强和知名企业高管、众多知名专家学者和文化精英，参与了广泛和深入的讨论，分享他们的经验，探讨解决问题的答案。
(责编：赵超、吕骞)
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